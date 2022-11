El 'annus horribilis' de Gerard Piqué: suplencia con Xavi, escándalos con la Federación y el divorcio de Shakira

Sin duda no será 2022 un año para el recuerdo, bueno al menos, de Gerard Piqué. El defensa del Barcelona ha atravesado un calvario en prácticamente todas las facetas de su vida, desde la deportiva a la personal. Quizás por agotamiento o hastío, Piqué ha dicho 'basta', anunciando por sorpresa su retirada del fútbol.

Lo que sin duda llama más la atención ha sido su situación deportiva. Después de un curso pasado en el que las lesiones mermaron su rendimiento, pese a lo que siempre que jugaba destacaba entre los mejores, esta temporada Xavi Hernández ha sentado definitivamente a Piqué en el banquillo, y su rendimiento le ha retratado con varios fallos de consideración cuando saltaba al campo. Algunos errores suyos en la Champions, como en el partido ante el Inter, le dejaron en pésimo lugar.

El técnico azulgrana, excompañero y ahora su entrenador, se lo ha dejado siempre claro: no contaba con él. Aquel día, tras la debacle ante el Inter, el Camp Nou despidió a Piqué con una pitada inédita. Después, le ha recibido con silbidos, aunque también con algunos aplausos como respuesta.

Pero también su faceta empresarial se ha visto marcada por varios escándalos. Hace unos meses, El Confidencial publicaba varios audios de conversaciones entre el jugador y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en la que se hacía pública la millonaria comisión que la empresa de Piqué, Kosmos, cobraba por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Eran cuatro millones por temporada (para un total de 20) y las suspicacias no tardaron en llegar, aunque él siempre defendió que todo lo hecho era legal. Otra cosa a discutir sería el terreno de la ética.

"Todo lo que hemos hecho es legal. Quiero dar la cara porque no tengo nada de esconder. No es que me esconda, es que me siento orgulloso de lo que hemos hecho en Kosmos", se defendió Piqué en una comparecencia por Twitch. Su relación con Rubiales dio para más audios y para más sospechas de peticiones de favores, como un hueco en la selección nacional para los Juegos Olímpicos. Algo que finalmente no tuvo lugar.

Y finalmente, la parcela personal. Tras meses y meses de rumores de todo tipo y páginas en la prensa del corazón, fue el 4 de junio la fecha elegida para hacer oficial la separación del jugador y Shakira. La pareja, que llevaba diez años en común, tienen dos hijos, Milan y Shasha. Ahora, parece que Piqué ha rehecho su vida con otra joven, Clara Chia Martí.

Lo cierto es que Gerard, o Geri como le llaman sus amigos, siempre ha sido un jugador privilegiado en todas las facetas, tanto en el césped como fuera de él, como futbolista y empresario, amasando una importante fortuna con múltiples negocios y con una ambición pública que ahora comienza a tomar cuerpo. Concluye su etapa como futbolista... ¿comienza su camino hacia la presidencia del Barcelona?