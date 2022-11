El fracaso europeo

La participación de los equipos españoles en Champions esta temporada, salvo el Real Madrid, ha sido un auténtico fracaso. Lo ha sido, especialmente para el Barça, en gran medida para el Atlético de Madrid, y lo es también para el Sevilla, aunque sus penurias domésticas hagan casi inapreciables las europeas.

El Atlético se ha quedado fuera de todo. Es un equipo irreconocible. Ni juega ni defiende ni gana y ya ni empata. La Europa League, el último reto al que se enfrentaba, también se apunta en el capítulo de fracasos recientes. Es cierto que el acceso a la segunda competición no ilusionaba demasiado, pero incidir en el batacazo es aún peor.

El Atlético ha fracasado por encima de sus posibilidades, todo un récord. Ha sido un coladero, ha dado pena en los seis partidos de la fase de grupos. El único que ganó, el primero ante el Oporto, también fue un desastre. Se le abre un triste y complicado abismo a Gil Marín: fuera de Europa, con el déficit económico que eso supone, y la gran papeleta de afrontar el fin de la era Simeone. No es momento de una huida hacia adelante, y la afición apunta sobre todo al banquillo por muy exitosos que hayan sido los 10 años de cholismo.

Al Barça no le queda otra que jugar los jueves. La experiencia de la pasada campaña fue desastrosa, humillante, en lo deportivo y en lo social, con 30.000 alemanes del Eintracht llenando de blanco las gradas del Camp Nou mientras los de Xavi hacían aguas por todos los lados. Ahora, 200 millones de euros después, el equipo azulgrana se encuentra en un lugar donde tiene poco que ganar y mucho que perder. Nadie va a sacar a pasear un título que es un hermano muy menor de la Champions. Muy menor. Y sin embargo, más te vale dar la talla en ese título menor porque de lo contrario las balas serán incluso más letales que el año pasado.

Y para el Sevilla no hacen falta ni explicaciones. La competición que mejor le viene ahora mismo a ese club es el Mundial de Qatar. Pararlo todo, resetear, fichar, descansar. Lo mejor que le puede pasar a Sampaoli es no tener partidos ni miércoles ni domingo en 50 días y pedirle a Monchi que trate de arreglar el desaguisado que ha montado en la plantilla de esta temporada. ¿Europa? Lo mejor es que se centre en la Liga y no se despiste, no vaya a ser que entre ronda y ronda de la Europa League siga el desastre en una agonía en la que no está acostumbrado a desenvolverse.

Dejemos que disfruten de la Europa League el Betis y la Real, que empezaron de cero, se hicieron a la idea desde el principio y tienen a su gente concienciada de que están donde les corresponde. Para los otros es un marrón, un caramelo que tiene varias capas amargas antes de llegar al dulce de la final. Un caramelo envenenado para los que no han sabido estar a la altura de lo que dictaban sus presupuestos, sus expectativas y sus aficiones.