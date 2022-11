Hablar de Michel Poletti es hablar de una leyenda, un amante de la naturaleza que hizo de su pasión una carrera ya inigualable, UTMB. Ahora, el imperio UTMB ha llegado a España, estrenándose de la mano de Transvulcania, en la que no ha podido a resistirse a correrla.

¿Qué valoración hace de esta primera edición de Transvulcania con UTMB?

Muy positivo. He descubierto un recorrido extraordinario y el ambiente de la carrera es excelente. Esta es exactamente la experiencia que queremos ofrecer a los corredores en las carreras de las UTMB World Series. También ha permitido que la Transvulcania, tras una pausa de dos años, recupere su lugar entre las carreras más bellas y prestigiosas de Europa y del mundo.

¿Cómo fue su propia experiencia de correr la prueba?

El ambiente fue estupendo. Toda la ruta es absolutamente espléndida, desde los primeros kilómetros en las laderas volcánicas y en los bosques de pinos. A continuación, el paso por el parque nacional ofrece maravillosos senderos y miradores absolutamente extraordinarios. Es francamente uno de los campos más bonitos que conozco.

¿Hay algún otro reto otra carrera que le gustaría correr?

He oído hablar de otro sendero de largo recorrido que da la vuelta a la isla de La Palma, a lo largo de los caminos históricos que conectaban los pueblos costeros y he visto algunos paisajes costeros absolutamente increíbles. Hacer toda la isla de La Palma sería otro maravilloso reto que me gustaría hacer el año que viene.

¿Qué queda en estos tiempos del Trail o del atletismo de aventura que hacía usted cuando era joven?

El trail running no existía cuando yo era joven. En Francia, teníamos carreras de montaña, que eran más cortas y más competitivas. Descubrí el trail running al poco llegar a Francia y enseguida me apasionó esta forma de correr que combina competición, aventura y descubrimiento de un territorio.

¿Cómo fue aquella primera experiencia de la que surgió UTMB?

Me fascinaban los pocos corredores que, desde los años 70, habían conseguido hacer un recorrido sin escalas del Mont Blanc. Intenté hacerlo yo mismo en 1995, pero por falta de preparación no lo conseguí. Unos años más tarde, tuvimos la oportunidad, dentro de nuestro club de corredores de Chamonix, de retomar la organización de una carrera alrededor del Mont Blanc en relevos de 7 corredores que existía en los años 90 y que había dejado de celebrarse. Decidimos organizar una carrera individual, sin escalas, alrededor de todo el Mont Blanc. Para mí fue, al organizar esta nueva carrera, pero también al decidir correrla, la oportunidad de cumplir mi sueño.

¿Le falta algo a UTMB para hacer la carrera perfecta?

En 19 años, hemos tratado de mejorar continuamente la organización. La carrera ha crecido enormemente, pero creo que siempre debemos buscar formas de mejorarla. El año que viene será tanto la 20ª edición como la primera vez que la carrera será la final del nuevo circuito UTMB Wolrd Series; ¡será una gran celebración!

¿Cómo afrontar las críticas que se hacen a su carrera?

Los que me conocen saben que, en el fondo, no he cambiado. Sigo haciendo lo que hago por pasión y con el máximo respeto a los demás y al medio ambiente.

¿Teme que los miles de atletas que van cada año a las carreras terminen provocando un efecto perjudicial para la naturaleza?

Las montañas, y especialmente las altas montañas, están sufriendo. Los glaciares se derriten y las rocas se desmoronan. El aumento de las temperaturas está provocando el deshielo del permafrost, lo que provoca frecuentes corrimientos de tierra en altura. En general, todas las zonas exteriores están en peligro. Pero los remolques no tienen nada que ver. Por el contrario, debemos reconocer el papel educativo de nuestro deporte. El trail running es una de las pocas actividades humanas que realmente reconecta a las personas con la naturaleza y facilita la comprensión de los problemas medioambientales y climáticos.

¿Hacia dónde va el trail running?

El trail running es un deporte que se ha desarrollado excepcionalmente en los últimos años debido a la evolución de las aspiraciones individuales y colectivas en el mundo desarrollado. Actualmente está demostrado científicamente que el trail running es bueno para la salud, tanto física como mentalmente, y que permite a millones de corredores habituales de todo el mundo volver a conectar con la naturaleza de la forma más respetuosa posible: sólo con la fuerza de las piernas y sin dejar rastro. Nuestro deporte, que a veces se califica de individualista, no lo es en absoluto: al contrario, se basa en un fuerte espíritu comunitario y en los valores de compartir, solidaridad y convivencia. La gran mayoría de nuestros participantes son perfectamente conscientes de la evolución actual y futura de nuestra sociedad, y son muy respetuosos con las cuestiones medioambientales.

¿Quién es el atleta de trail más impresionante que ha visto?

Me vienen a la mente dos nombres. El primero es Kilian Jornet, un atleta con cualidades extraordinarias, capaz de ser el más rápido tanto en distancias cortas como en 100 millas. El segundo es Dawa Sherpa, ganador de la primera edición del UTMB Mont-Blanc en 2003. Ambos son personas muy humildes.

¿Le preocupan los últimos casos de dopaje en el atletismo africano?

Sí, por supuesto. Creo que el trail running sigue siendo un deporte limpio, y este reciente caso de dopaje en la carrera Sierre-Zinal del pasado mes de agosto es una advertencia y debemos redoblar nuestros esfuerzos para que esto siga siendo un caso aislado.