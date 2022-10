El parón en el fútbol, casi descartado tras la aprobación del texto de la Ley del Deporte pese a que no hay veto a la Superliga

La comisión de Cultura y Deporte del Congreso aprobó este martes el texto de la Ley del Deporte para su debate en Pleno, con la incorporación de una enmienda que mantiene la necesidad de un informe vinculante de las ligas profesionales ante los cambios normativos de las federaciones que las afecten, un punto que era uno de los que hacía que los clubes de fútbol amenazaran con un parón de su actividad.

Así, la huelga del fútbol parece que no se producirá. LaLiga consigue comercializar su explotación comercial (salvando así el acuerdo con CVC) y ya solo queda por resolver el tema de la Superliga, que no ha sido vetada en el texto. Este jueves, se reunirá la Comisión Delegada de LaLiga para valorar si se hace parón patronal o no, y en ella parece que la apuesta será por el diálogo, con la intención de que sea en el Senado donde se tumbe las participaciones en competiciones deportivas de organismos no oficiales de los clubes españoles.

Se aprobó una enmienda también, pactada por PSOE y el Grupo Vasco, por la que se permitirá la participación internacional de selecciones de deportes con arraigo histórico y social.

La redacción concreta de la enmienda introduce un nuevo punto dos en el artículo 44: "Las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su participación, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma, o bien en el caso de que la federación autonómica hubiera formado parte de una federación Internacional antes de la constitución de la federación española correspondiente".