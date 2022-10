Así fue la frase de Canales a Matheu Lahoz antes de su expulsión: "Si no puedo hablar, no me preguntes más por temas personales"

La expulsión de Sergio Canales durante el encuentro entre el Cádiz-Betis de este pasado miércoles está dando mucho de qué hablar tras conocerse los motivos por los que Mateu Lahoz tomó esta decisión.

La polémica ha estallado tras salir a la luz una supuesta conversación entre el jugador del conjunto andaluz y el árbitro que ha dado a conocer El Larguero. Los hechos tuvieron lugar durante minuto 98, cuando Canales le pidió a Mateu que ampliara el tiempo de descuento, que era en ese momento de siete minutos: "Podrías dar un minuto más", le dijo, ya que el juego había estado parado durante todo el tiempo. Este habría sido el motivo por el que le sacó la primera tarjeta, según el jugador. Aunque la versión del árbitro es distinta, ya que afirma que Canales insistió reiteradamente en que ampliase el tiempo de descuento.

Tras sacarle la tarjeta, el árbitro le dijo: "Si me sigues hablando, te expulso". Ante esta respuesta, el centrocampista le contestó: "Si no puedo hablar, entonces no me preguntes más por temas personales". Fue entonces cuando el cántabro vio su segunda amarilla, y sin protestar, Canales salió del campo cabizbajo.

La consecuencia a esta expulsión por estas dos amarillas es que el jugador se perderá el partido del domingo ante el Atlético de Madrid en el Villamarín.

El Betis ha solicitado las imágenes para estudiar la posibilidad de presentar algún tipo de alegación ante el Comité de Competición, según Marca.