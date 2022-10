La crítica de Alexia Putellas a la Federación Española de Fútbol tras ganar el Balón de Oro: "Hay que hablarlo, pero hoy no"

Alexia Putellas volvió a hacer historia este lunes en la gala del Balón de Oro, una ceremonia en la que la futbolista del FC Barcelona femenino se hizo con su segundo galardón consecutivo. La futbolista, que logró el reconocimiento a pesar de la lesión que evitó su participación en la Eurocopa de Inglaterra, lanzó un largo discurso de agradecimiento desde el escenario en el que deslizó una crítica a la Federación Española de Fútbol.

Las primeras palabras que pronunció desde el escenario, en castellano, fueron de celebración y de agradecimiento a sus compañeras. "Estoy muy feliz de volver a estar aquí. La verdad que cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse yo misma intentar mejorar este año para ponerlo al servicio del equipo. Por supuesto verlo recompensado de esta manera me enorgullece. Sin duda, sin mis compañeras esto no sería posible", expresó.

La catalana continuó enviando un mensaje a su club, ahora en catalán, con el que ha ganado todos los títulos posibles. "Le doy las gracias al club, al presidente y a todas las personas que trabajan en el club. Es un privilegio jugar en el Barça, todos saben que soy culé. Muchas gracias, gracias por confiar en mí y hacerme parte de este proyecto", continuó.

Mi más sincera enhorabuena a la federación inglesa por cómo están teniendo ese impacto en el fútbol femenino en ese país

Por último, la gran estrella del fútbol español habló sobre lo sufrido desde que se rompió el ligamento cruzado, un momento del discurso en el que cambió al inglés para agradecer a France Football y a la Federación Inglesa, deslizando una crítica entre líneas a la española. "Gracias a France Football y a los miembros del jurado. El 5 de abril me rompí la rodilla y creía que esto no sería posible porque creía que se recordaría lo más reciente, que fue la Eurocopa. Mi más sincera enhorabuena a la federación inglesa por la organización que tuvo por la Eurocopa y por cómo están teniendo ese impacto en el fútbol femenino en ese país. Son un ejemplo por cómo lo están haciendo", sentenció.

Además de esa referencia, durante su discurso no hizo en ningún momento mención a su participación con la selección española esta temporada, con la que cuajó una gran clasificación para la Copa del Mundo de 2023 que también le dio puntos para recibir el ansiado premio.

Eso sí, posteriormente valoró los acontecimientos que afectan al equipo dirigido por Jorge Vilda, causantes de la renuncia a la selección de 15 futbolistas. La catalana fue preguntado por ello en una rueda de prensa posterior, y dio su opinión, aunque descartó profundizar en el tema. "Lo único que voy a decir hoy de la Selección es que es un tema que me pone muy triste, que creo que hay que hablarlo, pero pienso que hoy no es el día porque es de celebración", sentenció.