Alexia Putellas: "Tengo la suerte de sentirme profesional, algo que deberían sentir muchas compañeras más"

La selección española de fútbol femenino afronta un partido clave ante Escocia para dejar encaminada la clasificación para el Mundial que se disputará en 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Logrando la victoria el martes en el estadio de la Cartuja, las chicas de Jorge Vilda pondrían distancia con las británicas, que ocupan la segunda posición de la tabla con los mismos puntos que España, nueve.

El nivel de juego demostrado por la Roja en esta fase clasificatoria, logrando un pleno de victorias hasta el momento con 23 goles a favor, demuestra que el proyecto está cerca de su mejor versión a falta de meses para que arranque una ilusionante Eurocopa en Inglaterra. España lleva dos ediciones seguidas cayendo en cuartos, pero ahora parece estar preparada para disputar de tú a tú a las mejores selecciones del continente.

El encuentro ante las británicas será el penúltimo examen -pues disputarán la vuelta en Escocia en abril- antes de comenzar una competición continental en la que se medirán a Alemania, Dinamarca y Hungría, equipo al que vencieron por un resultado de 0-7 el pasado septiembre en la ida de la fase clasificatoria para la cita mundialista de 2023. Antes de la cita, la capitana Alexia Putellas repasó con 20Minutos la actualidad de la Roja, el Barça, el Balón de Oro y la profesionalización del fútbol femenino.

¿Está la selección en su mejor momento para dar el golpe definitivo en una competición internacional rompiendo la barrera de cuartos?

Estamos mejorando partido tras partido, hay mucha ambición en el grupo, en el cuerpo técnico y en el staff, todos queremos estar lo mejor posible este verano y ojalá se pueda romper esa barrera. Yo creo que poco a poco el equipo ha ido creciendo y en cada cita internacional el equipo está mejor, en el Mundial de Canadá de 2015 fuimos e hicimos los que pudimos, en el Mundial de Francia de 2019 pudimos competir bien contra grandes selecciones, y ahora el reto de este verano -en la Eurocopa- es conseguir ganarles en estas citas.

¿Sienten que ganando a Escocia el billete para la fase final está asegurado?

No sé si asegurado al cien por cien, pero sí que estamos muy cerca, está claro que el objetivo ahora es ganar estos dos partidos para quedarnos muy cerca de la clasificación al Mundial y rematarlo después de jugar la Eurocopa.

España ya mostró un buen nivel en el pasado Mundial, ¿cree que ese partido contra Estados Unidos que supuso la eliminación hoy sería diferente?

Sí, yo creo que sí porque allí competimos y lo hicimos muy bien, pero ahora creo que el equipo está capacitado para generar muchas más ocasiones, eso siempre te lleva a tener más ocasiones de ganar.

Después de conquistar un triplete histórico con el Barça, ¿se ven capaces de repetir la hazaña?



Esa es la idea, cuando yo decía que lo del año pasado ya no sirve es verdad, yo lo creo así y el grupo también. Igual la gente no se lo creía y no se lo cree, pero viendo como está actuando el equipo... supongo que no hace falta decir nada más. Al final sabemos la responsabilidad que tenemos por jugar en el club que jugamos, cada año es una oportunidad para volver a hacerlo y aprovechar a tope, esa es la vida del futbolista y vamos con esa ilusión, cada año igual que el anterior.

¿Les afecta de alguna manera la profunda crisis institucional que vive ahora el Barça?

En el vestuario esto no afecta para nada, tenemos claras las metas, y por suerte seguimos teniendo los mismos instrumentos del club para mejorar. Esto son cosas que pasan en el mundo del fútbol y está claro que el Barça volverá al nivel que estaba sin duda. A nosotras no nos toca para nada, porque al final es una cuestión de proyecto.

La situación en torno a la profesionalización de la Liga Iberdrola cada vez es más tensa, ¿habrá pronto una huelga como la que hubo antes de la firma del convenio en 2019?

Pues sobre eso aún no se puede decir mucho, ahora mismo tenemos pendiente una reunión de jugadoras y sindicatos, en las que se expondrán las situaciones de cada equipo y trataremos de llegar a un acuerdo entre nosotras. Está claro que no se han hecho bien las cosas por parte de prácticamente nadie, y lo que queremos es estar unidas, por eso vamos a unirnos nosotras y ver cómo vamos a actuar.

¿Cómo está siendo la comunicación con la directiva del Barça en este aspecto?

Estamos hablando de un club con una gran estructura profesional, donde nos tratan como futbolistas. Por lo visto y por lo que hablamos con otras compañeras de otros equipos somos unas privilegiadas, esto no es lo normal pero es lo que queremos para todas las jugadoras de todos los equipos. En el Barça somos privilegiadas y al final esto se nota en los resultados.

¿Cree que los abultados resultados que consigue el Barça cada jornada en Liga son negativos para el espectáculo?

Yo siempre digo lo mismo, yo lo siento mucho por la gente que no esté de acuerdo pero yo voy a jugar igual hasta el minuto noventa y me da igual cómo vaya el resultado, es mi forma de entender este deporte y no lo voy a cambiar, ni yo ni mis compañeras. Lo que depende de mí es ir a ganar, y es lo que voy a hacer.

Después de una dilatada carrera de buenos resultados constantes, ¿qué cambió el año pasado para alcanzar el sobresaliente?

No considero que haya algo en especial, sí es verdad que ordené un poco mi cabeza, me analicé, y lo sigo haciendo, para ver lo que quería mejorar, es un tema de esfuerzo y de trabajo mental. Por otra parte va el trabajo para mejorar las condiciones físicas, aunque va pasando el tiempo y sigo centrada en disfrutar y en aprender... sobre todo no dejar de aprender, esa es una de las claves.

Después de ser nombrada la mejor jugadora de la UEFA , ¿se ve este año siendo la primera española Balón de Oro?

Pues no lo sé, ojalá sea así, tanto yo como alguna de mis compañeras, si eso sucede será de todos y espero que funcione como un impulso más para que de una vez se nos considere profesionales. Yo tengo la suerte de poder sentirme profesional en el club que juego, y es algo que espero que puedan sentir muchas compañeras más.

Si fuera usted la que otorgara el trofeo, ¿a quién se lo daría?

Se lo daría a cualquier jugadora del Barça, el nivel que se vio el año pasado no se lo he visto en ningún equipo ni a nivel colectivo ni a nivel individual.

¿Un Balón de Oro español sería el impulso necesario para que se olviden los comportamientos machistas y haya un verdadero apoyo al fútbol femenino?

Al final en esto es lo de siempre, parece que hay que rebajar una jugada o un gol porque lo ha hecho una mujer... en ese aspecto energía no me queda. Yo voy a seguir en el campo disfrutando, ganando y quien se quiera apuntar que se apunte y el que no que cambie el canal, los que importan son los que están.