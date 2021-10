Salen a la luz más abusos del exseleccionador femenino Ignacio Quereda: "Tú lo que necesitas es un macho"

Vuelven a salir a la luz las lamentables vejaciones a las futbolistas del que fuera entrenador de la selección femenina de fútbol, Ignacio Quereda. Después de que Danae Boronat destapase este escándalo en su libro 'No las llames chicas, llámalas futbolistas' el pasado mes de marzo, la última edición de 'Informe +' que se estrenará el próximo jueves ahonda en el caso.

"Tú lo que necesitas es un macho", "a ver si te cuidas, que estás gorda" o "vaya plaza de toros que tienes..." son algunos de los desprecios que sufrieron las jugadoras bajo su mando. Este documental, de la mano de varias integrantes de la selección, vuelve a sacar a la luz los abusos que Quereda llevaba a cabo de manera gratuita.

Y es que el técnico estuvo la friolera de 28 años al frente del banquillo de la selección femenina sin ganar ni un solo título de 1988 a 2015. Ni lo deportivo le salvaba, ya que durante 16 años España ni siquiera acudió a un torneo internacional, con clasificaciones muy discretas en el ranking FIFA siendo la 15ª la mejor posición bajo su dirección.

Las que fueron sus discípulas le describen como una persona "muy fría y muy arisca". "Cuando se le ponía una chica aquí, a por ella. Y siempre eran las mismas", recuerdan en el documental 'Romper el silencio. La lucha de las futbolistas de la Selección'. "Había gente que ha llorado", explican en el trailer las jugadoras mientras se quitan una 'x' de esparadrapo de la boca..

Unas técnicas que, lejos de buscar la motivación, se caracterizaba por su dureza. "Había un error, había un grito. Había una mala colocación, había un grito. Él disfrutaba chillando a una jugadora delante del grupo. Le gustaba humillar a la gente delante de otras personas", cuentan las jugadoras en el avance antes de escuchar a Quereda gritar "no quiero que te muevas de ahí", señalando a una futbolista.

"Hay que hacer algo para paliarlo", zanja una de las protagonistas del documental.

Las prácticas de Quereda eran algo habitual, como se cuenta también en el mencionado libro. Entre estas denuncias, Marta Corredera, del Real Madrid, recuerda que el técnico "le levantaba la camiseta" por un piercing. "'¡Quítate ese piercing, que provoca infecciones!', me recriminaba. Entonces yo, cuando llegaba a la concentración, me tenía que quitar el piercing para decirle: 'Ya no lo llevo, ya no me la levantes más'", contó.

Muchas de las futbolistas más importantes de la historia de España y que todavía siguen en activo como Alexia Putellas, Jenni Hermoso o Vicky Losada también fueron víctimas de estas vejaciones, como cuentan ellas mismas en el libro.