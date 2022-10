Joan Laporta entra en cólera en el túnel de vestuarios pidiendo explicaciones al trío arbitral

No hay 'Clásico' sin polémica, y en este caso no ha sido menos. El Real Madrid se impuso este domingo por 3-1 al cuadro blaugrana en el Bernabéu, en un partido en el que las decisiones arbitrales no agradaron a la afición visitante. Tampoco al presidente blaugrana, que pidió explicaciones de forma contundente al trío arbitral tras el partido.

Así ha hecho saber el equipo de colegiados asignado para un encuentro en el que había en jugo mucho más que tres puntos, el liderato de la tabla clasificatoria que ahora es de los merengues. El colegiado principal, José María Sánchez Martínez, reflejó la siguiente incidencia con Laporta en el acta oficial:

"Una vez finalizado el partido y encontrándonos el equipo arbitral dentro del vestuario, accede a él el presidente del FC Barcelona D.Joan Laporta Estruch solicitando explicaciones de forma reiterada sobre algunas situaciones del partido. Ante estos acontecimientos, fue invitado a abandonar el vestuario arbitral, sin más incidencia", destacaba el escrito.

Entre esas acciones destacan un posible penalti de Carvajal sobre Lewandowski, y el penalti señalado sobre Rodrygo cometido por Eric García.

Los culés no atraviesan una buena racha, tal y como señaló el propio Xavi Hernández en sus declaraciones postpartido, algo que empieza a poner en el ojo del huracán al técnico de Terrassa. Esta derrota se suma así a la mala trayectoria del equipo en Champions, en una campaña en la que el líder de los despachos, Joan Laporta, ha hecho grandes esfuerzos para complacer las demandas del técnico, no viéndose ahora traducido en los resultados que cosechan en el verde.