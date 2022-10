Virginia Torrecilla relata el momento machista que vivió con un taxista: "Yo creo que las mujeres no deberían jugar a fútbol"

Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético de Madrid y de la selección española, ha contado a través de sus redes sociales una situación desagradable que vivió dentro de un taxi: "Yo creo que las mujeres no deberían jugar a fútbol".

Virginia comenzó a hablar amablemente con el taxista, pero la situación dio un giro de 180 grados cuando le dijo a qué se dedicaba.

"Acabo de subirme a un taxi, y el señor educadamente me habla y mantenemos una conversación, la cual el me pregunta a qué me dedico y le digo que soy futbolista y me suelta… Yo creo que las mujeres no deberían jugar al fútbol. Sigo en shockkkkkkkkk!!!!", explica la futbolista.

"La conversación ha seguido al reírme y preguntarle por qué pensaba así. Total, lo de siempre... "hay más deportes para chicas etc". El criterio que dan las personas que no tienen ni p*** idea. No digo lo que pienso porque me eliminan la cuenta", sentencia Torrecilla.

Las publicaciones recibieron varios comentarios, algunos de los cuales recibieron una respuesta irónica de la jugadora colchonera: "Por cierto, me encanta que escribáis todos los Manolitos_69 más másssss, quiero más!!! Os loveoooo"