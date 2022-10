El primer tramo de la temporada de Erling Haaland con el Manchester City solo se puede definir como impresionante. El delantero noruego está destrozando en apenas dos meses todos los récords posibles de goleadores en la Premier, sumando ya 14 goles en 8 partidos, enlazando tres 'hat-tricks seguidos en casa y maravillando a todo el planeta fútbol.

La última exhibición de Haaland tuvo lugar este fin de semana en el duelo de la máxima rivalidad ante el Manchester United: el City liquidó a sus vecinos con un sonrojante 6-3 y el triplete del delantero noruego más otro de Foden.

Al término del partido, la prensa quiso conocer la opinión de Pep Guardiola sobre su delantero centro y le pidieron que lo comparara con Leo Messi. Ahí, Guardiola no tuvo dudas: "Para marcar goles quizás Erling necesita a todos sus compañeros. Cuando llega allí es increíble. Messi tiene la habilidad de hacerlo todo por sí mismo". Para Guardiola, Messi sigue siendo mucho Messi.

El técnico de Santpedor habló también sobre la aportación de su delantero al juego del equipo. No cabe duda de que está más que feliz con él, pero le pide un poquito más: "Él me dijo una vez que prefería tocar cinco balones y marcar cinco goles. Eso no me gusta. Lo quiero implicado para que toque más y más balones y se convierta en un jugador de fútbol que marca goles. Por supuesto que no olvido que su mayor talento es poner el balón en la red. Eso es fantástico. Es un delantero fantástico".