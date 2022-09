Hazard lo da todo... fuera del campo: el polémico vídeo del madridista de fiesta

Eden Hazard, jugador del Real Madrid, ha sido grabado en una discoteca en Bélgica durante el parón de selecciones en compañía de amigos y de una mujer, que no es su esposa.

Algunos bailan en el campo, Hazard baila en la discoteca pic.twitter.com/0scIF3fKvb — Juanjo. (@JCalleti17) September 29, 2022

Este vídeo ha corrido como la pólvora en las redes sociales. El delantero ha recibido muchas críticas, ya que muchos creen que el belga debe centrarse en el fútbol y no salir de fiesta. Además, también se ha hablado sobre la actitud del jugador con la mujer en la que aparece en el vídeo.

Esta polémica no le viene nada bien al jugador, ya que no está pasando por su mejor momento deportivo. Hace tan solo unos días, Hazard estaba pidiendo más minutos en el Real Madrid tras un partido con la selección belga: "Han sido momentos complicados porque quiero jugar y no juego. Me siento bien en el Real Madrid, solo que juego menos. Y cuando juego, juego bien. Es una situación delicada porque quiero jugar más". Pero Carlo Ancelotti sigue sin contar con él, pese a los elogios que tuvo hacia él tras el partido contra el Celtic.

Las posibilidades de jugar del belga van disminuyendo, puesto que Benzema, Vinícius y Rodrygo están a un altísimo nivel y son la primera opción para el técnico italiano, lo que deja fuera al delantero belga del once inicial del Madrid.

Este domingo el club blanco se cita en el Bernabéu con el Osasuna, donde se espera que regrese Benzema tras su lesión en el partido contra el Celtic, que le ha dejado fuera de los terrenos de juego durante tres semanas.

Tras salir a la luz estas instantáneas y el regreso del delantero francés, todo apunta a que Hazard volverá a estar en el banquillo una vez más.