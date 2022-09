¿Vuelve Hazard? Ancelotti y sus compañeros se rinden ante su gran partido ante el Celtic: "Es un jugadorazo"

Eden Hazard puso el broche de oro a una noche que habría sido impecable sino se hubiese lesionado Benzema en el minuto 30 del encuentro contra el Celtic. Sin embargo, este percance fue la oportunidad perfecta para el delantero belga, que salió al campo por el francés y pudo meter el tercer gol del encuentro, tras una sequía de un año y ocho meses sin marcar en Champions. Además, hizo una asistencia a Modric que se materializó en el segundo tanto de los blancos. En definitiva, fue un jugador clave en la victoria del Madrid contra el conjunto escocés.

Tras tener sobrepeso, los problemas con el tobillo y que Vinicius le ha 'robado' por méritos propios su puesto, parecía que Hazard no iba a deslumbrar en el Madrid. Ahora, que ya está en forma y que se ha recuperado por completo del tobillo, 'pinta bien la cosa' para el belga, ya que demostró que está mejor que nunca. De hecho, pare celebrar este 'regreso' y cerrar una noche redonda, el delantero ayer marcó su gol 200 como profesional.

Su gran actuación no ha pasado desapercibida ni para sus compañeros ni para el entrenador italiano, ya que tras el encuentro no dudaron en alabar su trabajo y talento.

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, elogió a su compatriota Hazard afirmando que "es un jugadorazo con mucha calidad", demostrando a Carlo Ancelotti que "puede ser muy importante".

"Lo de hoy es muy importante para sentirse bien. El penalti fallado ante el Celta le pudo dejar tocado un poco y luego no ha jugado los dos últimos partidos en Liga. Es un jugadorazo con mucha calidad, una vez que ha tomado la velocidad de juego ha sido muy importante con la asistencia y el gol que demuestran quien es. Ha dejado claro al mister que puede ser muy importante", dijo en Movistar.

Por otra parte, su entrenador, Carlo Ancelotti también alabó al belga por su actuación en el encuentro. "Está motivado y lo está haciendo bien, no era fácil entrar porque le ha costado un poco en la primera parte, pero en la segunda ha sido determinante con la asistencia a Modric y marcando el tercero. Es importante para nosotros y ojalá pueda seguir así", afirmó, puntualizando que Hazard "no puede jugar como delantero centro", pero sí ayudarles "en la posesión" y en no tener "posición fija" para los centrales rivales.