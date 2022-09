Carlos Soler, dolido tras su marcha del Valencia: "Mi novia ha recibido mensajes inaceptables, insultos y descalificaciones"

El jugador del París Saint-Germain, Carlos Soler, ha hablado sobre su salida del Valencia, tras haberse formado como futbolista y estar toda su trayectoria profesional en el conjunto ché, decidió este verano salir del equipo de su vida.

"Comuniqué al club que yo no quería salir gratis porque le debía muchísimas cosas al Valencia. Y así se lo hice saber a tanto Layhoon como a Gattuso. Así llegó, al final del mercado, esa oportunidad del PSG y bueno, llegamos a un acuerdo y salí", explica Soler, según AS.

Se produjo finalmente su fichaje en el club parisino, pese a que su intención fuese acabar su carrera en el Valencia: "Al final yo estaba pidiendo un contrato de larga duración porque quería vincularme prácticamente todo. De los 25 a los 33, 34 o 35 años, vincularme toda mi vida con el Valencia". Aunque ese fuese su deseo, el jugador afirma que el club tiene otra forma de realizar este tipo de gestiones: "El club tiene una filosofía y no quiere hacer contratos más largos de equis años. Yo pensaba de otra manera y el club nunca se acercó a lo que yo pedía. No me lo ofreció. Tampoco le tengo nada que reprochar, es su decisión, si no lo consideraron así, pues ya está".

En su decisión, siempre tuvo en cuenta al equipo valenciano, puesto que quería que el club también estuviese de acuerdo y que tanto este como él se beneficiasen: "Tomamos una estrategia mis agentes y yo de hablar con el club y de buscar unas condiciones tanto de duración de contrato como económicas, de proyecto deportivo del club. Estábamos teniendo unos años un poco complicados y no solo hay que llevarlo todo al dinero. Hay mucha gente, y esas cosas que también me molestan, que lo lleva todo al dinero y no es así".

Una de las cosas que han molestado al jugador es el trato que ha recibido su novia por parte de algunos aficionados: "Los ataques a mi novia han sido especialmente flagrantes, ha recibido mensajes inaceptables, con insultos y descalificaciones que además reflejan que seguimos viviendo en una sociedad machista que debe cambiar porque hace mucho daño. Desde aquí aprovecho para intentar erradicar ese trato a las mujeres que no merecen ser juzgadas tan duramente".