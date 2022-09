Dembélé analiza su complicado pasado en el fútbol: "He perdido cinco años de mi vida"

El atacante del FC Barcelona, Ousmane Dembélé, ofreció una entrevista al medio RMC en la que habló de su estado de forma actual y de todo su periodo en España, unos años en los que el futbolista no parecía encontrar su mejor fútbol, hasta que llegó Xavi y todo cambió.

Mucho se ha escrito y hablado sobre un futbolista que llegó como un fichaje de lujo al Camp Nou, procedente del Borussia Dortmund en 2017, y que poco a poco se fue diluyendo hasta llegar a una incómoda situación en la que incluso llegó a buscar una salida desesperada. Ahora, la situación del futbolista parece inmejorable, y sobre ello ha hablado en una entrevista en la que aporta pinceladas sobre esta etapa como blaugrana.

Las constantes lesiones fueron el primero de los problemas que iniciaron su declive en el Barça, tal y como él mismo señala: "Tuve muchas lesiones en los isquiotibiales. Si no trabajas, te estancarás. Te vas a hacer daño, si no te fortaleces, me decían", señaló al medio francés. Y pronto esto empezó a minar su confianza, algo de lo que ya parece haber pasado página: "Estoy bien, me siento bien en el Barcelona, tengo la confianza de todo el equipo, de todo el club y estoy feliz".

Y es que a sus problemas físicos le acompañaron las constantes críticas por su estilo de vida, algo que ahora también ha cambiado: "¿Mi estilo de vida en mis primeros años en el Barça? Yo era joven como todos los demás, pero logré salir de esta situación. Sin embargo, no todo es como la gente imaginaba. De 2017 a 2021 he perdido el tiempo enormemente. He perdido cinco años de mi vida", sentenció.

Pero con la llegada de Xavi todo cambió, renovó, y ahora piensa ya en los objetivos que quiere cumplir con el Barça: "Con la confianza de Xavi, me vi obligado a quedarme. Tengo muchas ganas de que el Barça vuelva a ganar la Champions League. Hace siete años que el club la ganó", dijo a RMC mostrando su faceta más ambiciosa.