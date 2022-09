Pedrerol pide perdón a Vinícius: "En España 'no hagas el mono' significa 'no hagas el tonto'"

La polémica desatada alrededor de Vinícius parece no disminuir y continúa un día después del derbi del Metropolitano. La controversia encontró su epicentro en el comentario de Pedro Bravo, tertuliano de 'El Chiringuito' y autor de la desafortunadísima frase de "hacer el mono", en referencia al jugador brasileño del Real Madrid.

El último en tomar partido en la polémica fue el director del programa, Josep Pedrerol, que dio su explicación sobre lo sucedido y se disculpó ante el brasileño.

Puede ser una expresión desafortunada e inapropiada, pero no racista"

"El otro día Pedro Bravo, comentarista de este programa, dijo "no me gusta o no hagas más el mono" refiriéndose a Vinicius. En España, esta expresión colocial, significa no hagas el tonto", comenzó diciendo el periodista, para entonar disculpas poco después: "Pidió perdón Pedro Bravo y lo pido yo. Si a ti te ha molestado te pido disculpas de nuevo. Si además eres negro, y te ha molestado, te pido disculpas. Y si eres blanco y piensas que la expresión ha sido desafortunada, te pido disculpas".

Pedrerol hizo hincapie en la desafortunada expresión pero reiteró que "puede ser inapropiada, pero no racista". Además, el director del programa analizó la situación del racismo en España: "Creo que hay racistas en Europa. No creo que España sea racista aunque haya racistas en España. Vinícius... no creo que España sea un país racista, de verdad. Ancelotti lleva más tiempo que tú y dijo que España no era un país racista. Escúchale más. Te darás cuenta que España no es un país racista. Te lo digo de corazón