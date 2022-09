Koke: "Si Vinícius marca en el Metropolitano y lo celebra, habría lío seguro, lo más normal"

El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid el domingo en un derbi que se presenta caliente, con Vinícius y sus celebraciones como centro de atención tras las polémicas de las últimas semanas.

Los jugadores del Mallorca acabaron molestos con el brasileño tras el partido del domingo en el Santiago Bernabéu, mientras que en el bando madridista cerraron filas en torno al jugador, al considerar que no hace nada malo con sus festejos tras marcar. "No tiene que cambiar nada de su actitud", afirmó Carlo Ancelotti después del encuentro.

En las imágenes que recogió el programa El Día de Después, se pudo ver a Vinícius quejándose en varias ocasiones de que no paraban de hacerle faltas sus contrincantes: "No me dejan jugar, falta, falta, falta". De hecho, el árbitro del partido, Figueroa Vázquez, le dio la razón al brasileño: "Ya, pero solo podemos hacer eso", le explicó. Por su parte, a los jugadores del Mallorca les sentó mal que Vinícius celebrase su gol con un baile.

Y el siguiente partido liguero es nada menos que un derbi. A Koke, capitán del Atlético de Madrid, se le preguntó qué opinaba de una posible celebración del brasileño y su respuesta fue, cuando menos, sorprendente: "Si marca un gol y decide bailar, es lo que ha querido hacer. Cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiero", contestó el madrileño. Y sobre si entendería a la afición del Metropolitano, aseguró que "habría lío seguro, lo más normal".