El Real Madrid, cero riesgos: Benzema no estará en el derbi del domingo ante el Atlético

Karim Benzema sigue sin ejercitarse con el resto de sus compañeros a tres días del derbi madrileño del Metropolitano y, según informan a EFE fuentes del vestuario del Real Madrid, está prácticamente descartado para el encuentro del domingo ante el Atlético de Madrid.

El delantero francés no pisó césped en el regreso del Real Madrid a los entrenamientos tras su triunfo ante el Leipzig en la segunda jornada de la Liga de Campeones. Se quedó en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas recibiendo tratamiento fisioterapéutico.

Tras caer lesionado en Glasgow hace nueve días, sufriendo un doble percance muscular en su muslo derecho con una rotura en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, había esperanzas en el cuerpo técnico de que la evolución de Karim le permitiese llegar al derbi madrileño.

Un parón para recuperarse

De inicio se descartó a Benzema y se marcó el 2 de octubre como la fecha idónea para su regreso, aprovechando el parón por partidos de selecciones y su ausencia con Francia, para una perfecta recuperación. Los avances iniciales tras la buena noticia de que su rodilla derecha no estaba afectada, impulsó algún mensaje de Ancelotti en comparecencias dejando abierta la puerta a su presencia en el Metropolitano.

"Con Karim no cambiaba la estrategia", aseguró Ancelotti tras el último partido del Real Madrid. "Veremos en los próximos días si entrena o no, pero como he dicho no vamos a arriesgar nada. Si entrena bien el sábado el domingo va a jugar", añadió.

Por el momento Benzema está lejos de sumarse al trabajo de grupo, no ha comenzado a entrenar sobre el césped en solitario como último paso de su plan de recuperación, se limita a realizar trabajo de fuerza del tren superior en el gimnasio, en piscina y con los fisioterapeutas. Está en el aire que el sábado se pueda probar junto al resto de sus compañeros