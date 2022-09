Alcaraz: o genio o nada

No es suficiente. El tiempo pasa muy rápido. Cumplir veinte ya es un abismo. Tenemos que prepararlo para hacer historia. Que no se le ocurra perder el número uno. Que no tenga errores. Está bien que trabaje y se esfuerce, pero queremos más. Queremos la genialidad y la fantasía. Puede ser el mejor de todos los tiempos. Es lo que queremos, queremos otro ser admirable, queremos otro ídolo, otro dios al que podamos llamar extraterrestre la mañana vacía de algunos lunes del año.

Necesitamos ídolos imposibles, inimitables, sin fallos, sin fisuras. Seres alejados de la realidad, separados pronto de sus familias, personas que nos inspiran, pero cuyas vidas no nos interpelan porque no se parecen en nada a nosotros. Eso es lo que consumimos. Juventud radical. Récord, siempre el récord de algo. No nos interesa el cómo. Ya estamos en lo siguiente, en lo que puede ser. A Rafa le hemos dado un permiso breve de paternidad. Queremos exprimirlo aún más. Queremos que reviente en la épica pija del esfuerzo y el número. Un último sacrificio antes de la jubilación.

Mirando a Calos Alcaraz nuestra mediocridad bulle narcotizada, vivimos unos días de efervescencia y de inspiración

No analizamos el fallo, el error, la laguna, la inmadurez, las prisas y ahí es donde está la clave. En los errores de los grandes es donde quizá podríamos aprender algo, pero vamos a pasar por encima de ello. Esperamos que Alcaraz sea el mejor de la historia. Ya se puede leer en algunos titulares. Tiene madera. No le vamos a permitir que haga tonterías. Hay que ser sublime sin interrupción, como decía Baudelaire. Con que uno lo haga, a los demás nos vale. Lo veremos tranquilamente desde el sillón, si juega a una hora decente.

Lo de ir peldaño a peldaño, paso a paso, día a día ya lo tenemos muy visto. Ya lo vivimos nosotros a diario y no sabemos salir de ahí. Queremos que gane 23 trofeos como este para que nos entretenga, nos llene el depósito del contenido y la emoción y para batir el récord, que es lo que más nos gusta. Mirando a Calos Alcaraz nuestra mediocridad bulle narcotizada, vivimos unos días de efervescencia y de inspiración. Hacemos comparaciones con la vida, quisiéramos resolver nuestros problemas a raquetazos y se nos ocurren algunas ideas que no pasan del formato de la frase recortada de una charla Ted. Habría que reflexionar sobre el tipo de ejemplos que nos propone la sociedad.