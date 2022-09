El mundo se rinde al "adolescente español" Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del tenis

La prensa internacional se rinde ante el "adolescente español" Carlos Alcaraz, quien este domingo se coronó como nuevo número 1 del tenis mundial tras ganar a Ruud en la final del US Open.

Reuters habla de un "rápido ascenso a la cima del mundo del tenis" por su victoria sobre el noruego Casper Ruud.

Del tercer español en lograr el US Open, antes lo hicieron Manuel Orantes y Rafael Nadal, Le Monde destaca que "el nuevo amo del planeta tenístico" sea "el número uno del mundo más joven de la historia".

The Guardian asegura que el "adolescente español" escala hasta lo más alto metódicamente en su segundo año en la ATP.

"La sensación española" le llama The New York Times al joven tenista murciano al resaltar la victoria obtenida de su primera Grand Slam. De los grandes, el NYT señala que se sabe que lo solo cuando "tienen que luchar por los puntos más importantes en las ocasiones más importantes". Sus columnistas destacan que Sampras y Nadal ganaron el US Open con 19 años, pero Alcaraz es el más pequeño de los tres (por meses).

Sobre su victoria, aseguran que el tenista murciano este domingo ganó porque jugó "atacando" cuando estaba amenazado en lugar de esperar.

La Gazzetta dello Sport pide "que se eleven los cantos de victoria" para "Carlos I de España, el nuevo rey del tenis y fresco campeón de Grand Slam". También destaca que es el nuevo el número 1 del mundo más joven desde que existe el ranking informatizado, pero sobre todo que, con el primer Slam de su carrera, abre definitivamente la nueva era del tenis.