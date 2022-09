Alonso quita hierro al nuevo hito que alcanzará este fin de semana en la Fórmula 1: "Intento no pensar en los récords"

Fernando Alonso sigue marcando época en la Fórmula 1 y seguirá haciéndolo este fin de semana, pues igualará en el GP de Italia el récord de grandes premios disputados que ahora ostenta el finlandés Kimi Raikkonen con 349, un hito al que ha tratado de quitar hierro, ya que declaró que intenta "no pensar demasiado en los récords".

"Es un bonito logro y es genial, obviamente, empatar con Kimi en el mayor número de carreras en la Fórmula 1 el domingo. Sin embargo, intento no pensar demasiado en los récords y me centro en las carreras", señaló Alonso en unas declaraciones compartidas por el equipo Alpine.

"Sin duda, es un buen logro y quizá lo recordaré y me alegraré. Pero mientras estoy corriendo, no me detengo a pensar en ello y quiero disfrutar y maximizar cada fin de semana de carrera", agregó.

Sobre la carrera del próximo fin de semana, Alonso explica: "Monza es uno de los lugares más históricos para correr en la Fórmula 1. En este "triplete" (de carreras seguidas, que completan las ya disputadas en Bélgica y Países Bajos) "pasamos del ambiente holandés en Zandvoort a la pasión de los tifosi en Monza, así que es muy especial", remarcó.

Además, en sus declaraciones lanzó un guiño a su pasado en Ferrari:"Los aficionados italianos siempre me reciben bien debido a mi paso por Ferrari en el pasado. He ganado allí dos veces y también he hecho varios podios", añadió.