Los mil y un fallos de Ferrari con Carlos Sainz: una mala estrategia, una rueda que no llega, una salida a destiempo...

La radio de @Carlossainz55 cuando Ferrari le pedía dejar hueco a Leclerc ha sido totalmente CLAVE



📻 "Intenta darle una distancia de 10 coches a Charles"



🗣 "Pero tengo que defenderme de Hamilton. Por favor, no me pidáis estas cosas. No inventemos"#BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/Sm28sNkUep