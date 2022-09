Mbappé es uno de los jugadores más cotizados del momento, o por lo menos lo era para el Real Madrid. Parecía que el 'amor' era mutuo entre el club blanco y el jugador, pero el París Saint Germain tenía un propuesta para el delantero francés que no podría rechazar.

Según The New York Times, Mbappé firmó por el club francés por 251 millones de euros en tres años, es decir, casi 84 millones de euros cada temporada, más 125 millones en bonus por firma. Este sería el mayor pago realizado a un jugador sin contrato en la historia del deporte.

Sin embargo, el delantero afirma que el dinero para él no ha sido determinante a la hora de escoger un club: "Porque a donde quiera que vaya me van a dar dinero", sentencia el francés.

Dadas las astronómicas cifras que Mbappé estaría recibiendo por parte del club parisino, se especuló mucho sobre su comportamiento dentro del equipo. El propio jugador señala que era "molesto" leer como algunos medios afirmaban que tenía poder a la hora de contratar jugadores o incluso al mismo entrenador.

"Ese no es mi trabajo. Y no quiero hacer eso porque no soy bueno en eso. Soy bueno en el campo. Y fuera del campo ese no es mi papel. Hay mucha gente que es mejor que yo", explica Kylian.