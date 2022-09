Serena Williams, imparable: se mete en la tercera ronda tras ganar a la número dos del mundo en su último US Open

La estadounidense Serena Williams fue una vez más la gran protagonista en el US Open al aplazar su adiós al tenis con una sobresaliente victoria ante la estonia Anett Kontaveit, número dos del mundo, en una jornada en la que el ruso Daniil Medvedev se salvó de un día de sorpresas, en el que cayeron la griega María Sakkari y el canadiense Felix Auger Aliassime.

En el que será con toda probabilidad su último US Open, Serena Williams está decidida a pelear con todo en cada partido y lo demostró con una espectacular victoria por 7-6(4), 2-6 y 6-2 ante Kontaveit.

A sus 40 años y con 23 Grand Slams brillando en sus vitrinas, Serena sigue dando muestra de su incansable espíritu competitivo y celebró su victoria número 367 en un 'grande'.

"Disfruto de la simple competición"

"Soy súper competitiva, veo esto como un 'bonus'. No tengo nada que demostrar, no tengo nada más que ganar. No tengo absolutamente nada que perder. Honestamente, no jugaba en estas condiciones desde 1998", afirmó Serena.

"Realmente, llevaba una equis en mi espalda desde 1999, así que lo de ahora es divertido. Disfruto de la simple competición y llevaba tiempo sin hacerlo", agregó.

Se medirá este viernes con la australiana Ajla Tomljanovic, consciente de que sigue dueña de su destino y capacitada para ganar a cualquiera.

Si Serena seguirá iluminando Flushing Meadows, el torneo femenino perdió a Sakkari, número tres del ránking mundial, fulminada en segunda ronda por la china Wang Xiyu.