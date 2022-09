Griezmann, su suplencia y el minuto 63: una estrategia para no pagar los 40 millones

Tres partidos lleva el Atlético de Madrid disputados esta temporada, y en todos ellos Antoine Griezmann ha sido suplente, con la particularidad además que en los tres ha salido en el minuto 63 de partido. ¿Casualidad? No lo parece en absoluto.

Griezmann regresó al conjunto colchonero en el verano de 2021, apenas dos años después de que el Barcelona pagara su cláusula de rescisión, cifrada en 120 millones (y con un plus de seis 'kilos' más tras un acuerdo posterior entre ambos clubes por la diferencia de interpretación del precio de la cláusula).

Sin embargo, con la camiseta azulgrana jamás se vio la mejor versión del delantero galo. Opacado por Leo Messi, la alargada figura del argentino resultó incompatible con la del Principito. Ambos zurdos, compartían zonas de influencia, y Messi es mucho Messi, lo que hizo que Grizzy acabara jugando muchos partidos en la izquierda del ataque, donde nunca se adaptó.

Su altísima ficha (en torno a los 20 millones de euros) y la delicada situación económica del club hizo que Joan Laporta y Mateu Alemany no lo dudaran: había que darle salida pese a que Messi también se había ido y a que Ronald Koeman contaba con él.

Precisamente su salario fue el gran problema y la solución fue una cesión al Atlético de Madrid, su club de procedencia. A cambio de volver a donde fue feliz y se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo, Griezmann aceptó una importante rebaja salarial -de casi el 50%-.

Se trataba de una cesión por dos temporadas en la que al final de la última de ellas había una compra obligatoria para el Atlético de Madrid, que debía pagar en el verano de 2023 una cantidad ya fijada: 40 millones de euros. Sin embargo, había una condición para que esa compra fuera obligatoria: que Griezmann jugara al menos 45 minutos en el 50% de los partidos en los que estuviera disponible (sin mediar sanción o lesión).

Durante la pasada temporada, Griezmann cubrió de sobra esa condición, cumpliéndola en el 81% de sus partidos (30 de 37). Sin embargo, en esta, no lo ha hecho en ninguno de los tres partidos oficiales. No parece una casualidad. El Atlético no quiere pagar los 40 millones por un jugador que ha ofrecido un buen rendimiento pero por ahora lejos del de su primera etapa. Aunque el motivo principal es la grave crisis económica que atraviesa el equipo colchonero, que ve inasumible pagar una cantidad tan elevada por Griezmann.

La decisión de la cúpula del Atlético de Madrid, de momento respaldada por Simeone, que saca a Griezmann siempre pasada la hora de juego, es una medida de presión para que el Barça se siente a negociar esos 40 millones que el club rojiblanco no parece dispuesto a asumir. Habrá que ver si la entidad azulgrana acepta entrar en esa negociación.

Este sábado, el Atlético visita a la Real Sociedad en el Reale. ¿Volverá a ser suplente Griezmann? ¿Volverá a salir pasada la hora de juego?