El terrible calvario de una de las grandes estrellas de la NBA: "Pensé en suicidarme"

John Wall parece haber encontrado a una salida a sus momentos más bajos tras confirmarse su llegada a Los Angeles Clippers. El base, acompañado por Paul George y Kawhi Leonard ha recuperado la sonrisa tras varios años de angustia.

Y es que no todo fue felicidad para Wall durante su estancia en los Houston Rockets, sino más bien todo lo contrario. Un calvario de lesiones en su rodilla, problemas personales y el maltrato del equipo texano le llevaron a vivir una de las situaciones más difíciles a lo largo de su prolífica carrera deportiva.

La rodilla y el tendón de Aquiles únicamente le han dejado disputar 73 partidos en las últimas tres temporadas. Eso unido a su alto contrato con la franquicia de Houston llevó a su equipo a buscarle un traspaso que no llegó. Y por ello, desde la dirección tomaron la opción más dura para el jugador: no dejarle salir a pista.

Unos motivos por los cuáles John Wall se sumió en una espiral negativa que le llegó a afectar seriamente. Y el base lo ha contado para intentar concienciar de que se puede salir de ello.

"Es el lugar más oscuro en el que he estado. Quiero decir… Llegué a pensar en suicidarme. Me desgarré el tendón de Aquiles, mi madre estaba enferma y acabó falleciendo, mi abuela falleció un año después… y todo esto mientras lidiaba con el COVID. Fui a quimioterapia con mi madre, la vi dar su último aliento sin poder cambiarse de ropa durante días mientras la acompañaba en el sofá", explicó en Salvation Army of Wake County.

"Si puedo superar esto, puedo superar cualquier cosa en la vida… Quiero volver a estar en la cima y ver que los aficionados todavía quieren que juegue… El apoyo de mi ciudad natal y el de todos ha significado mucho. En ese camino tuve que buscar un terapeuta; ya sabes, mucha gente piensa: ‘No necesito ayuda. Puedo superarlo en cualquier momento’. Pero tienes que ser fiel a ti mismo y descubrir qué es lo mejor para ti. Yo lo hice", sentenció.

No ha sido el único en la NBA en reconocerlo

Otros compañeros de profesión como DeMar DeRozan o Kevin Love han sido algunos de los que se han abierto y reconocieron que tuvieron problemas de salud mental. Una palabras que llegan para concienciar y tratar de ayudar a otras personas que todavía no se han dado cuenta de lo que sufren internamente.