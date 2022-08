La inesperada revelación de Shaquille O'Neal: se declara terraplanista con unos curiosos argumentos

Shaquille O'Neal fue uno de los jugadores más icónicos de la NBA en su momento, formando parte de una dupla increíble con Kobe Bryant en los Lakers. Tampoco se queda atrás la realizó junto a Dwyane Wade en los Miami Heat.

Desde su retirada, su fama se ha mantenido intacta gracias a la espontaneidad del expívot y su don de gentes, que le hace estar presente en gran cantidad de programas. En uno de ellos, O'Neal reveló una inesperada noticia sobre él: se declaró terraplanista.

"La tierra es jodidamente plana para mí. Yo conduzco de costa a costa y no voy hacia arriba ni hacia abajo en un ángulo de 360 grados. Hay tres formas de manipular la mente: lo que lees, lo que ves y lo que escuchas", espetó el cuatro veces campeón de la NBA.

Lejos de cambiar su punto de opinión, intentó demostrar porqué la tierra no es redonda a base de argumentos expresados de manera continua. "Volé 20 horas hoy, ni una sola vez fui por este camino, no fui en línea recta. No me volqué, no me puse boca abajo. He estado viviendo en una casa en un lago durante 30 años, ni una sola vez el lago giró hacia la izquierda o hacia la derecha", explicó en el programa 'The Kyle and Jackie O Show'.

NBA legend Shaquille O'Neal reveals why he thinks the earth is FLAT pic.twitter.com/dwJFPvqVGN — ⭐️TellMeSweetLittleLies⭐️ (@Intent_B) August 25, 2022

No es el primero en pasar por la NBA que se declara terraplanista. Una de las grandes estrellas de la liga americana como es Kyrie Irving también se mostró portador del mismo pensamiento. Si bien, para O'Neal no es una idea que pese mucho en su día a día.