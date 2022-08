La increíble historia del futbolista que derribó una avioneta con un balonazo hace 65 años

El mundo de fútbol está acostumbrado a vivir acciones sobrenaturales. Paradas impensables, goles sobrenaturales o jugadas maradonianas aparecen de vez en cuando en los partidos para deleite de los presentes en los estadios de fútbol.

Y uno de esos episodios novelescos ocurrió hace 65 años en Paraguay. Durante la disputa de un partido entre el General Genes y Presidente Hayes, sucedió algo casi inexplicable y que nunca más ha vuelto a suceder en un campo de fútbol.

El protagonista, Roberto Gabriel Trigo. El por entonces joven jugador tuvo una enorme puntería. Pero no fue para marcar un gol, ni dar un pase preciso a alguno de sus compañeros, sino que fue para algo mucho más increíble.

El futbolista derribó una avioneta con un pelotazo tras finalizar una jugada. Algo surrealista, pero que acabó sucediendo y que dejó atónitos a todos los presentes en el estadio guaraní. “Tiraron un córner, yo la bajé con el pecho, agarré el balón muy de abajo y lancé un pelotazo arriba. Justo pasaba la avioneta”, aseguró Trigo.

"Él pasaba siempre durante los partidos o las prácticas y yo le decía en guaraní: 'anive reju upeicha, porque roityta', que significa: 'no pase más así que le voy a tirar con un pelotazo que le voy echar', y él se moría de risa porque era mi amigo", afirmó el exjugador en una entrevista.

Pese a lo aparatoso del accidente, ya que la avioneta se estrelló en un terreno baldío tras el impacto, su amigo salió indemne del tremendo choque.

“Un ratito pararon el partido. Yo me asusté. Me llevaron y me hicieron tomar agua fría y me mojaron la cabeza. Me dijeron: 'tranquilo, no pasó nada en absoluto. El piloto está bien'. Así que me quedé tranquilo”, recordó aliviado tras ser el protagonista negativo de la acción, aunque terminase en final feliz.

“Mientras jugaban entró él y empezó el aplauso de la gradería, me di la vuelta y vi que era él. Me dijo: 'fuerza, fuerza'”, aseguró Trillo. Un recuerdo impactante y que no olvida pese a los años, un hecho sobrenatural que difícilmente volverá a recrearse sobre un campo de fútbol.