Caos inexplicable en el Rayo: colas de 24 horas, sólo tres personas en taquilla y sin abonos a cinco días del primer partido

Surrealista situación, impropia de un club de Primera en pleno 2022, la que están viviendo los aficionados del Rayo en los días previos a primer partido como locales en la recién estrenada Liga.

A cinco días de recibir al Mallorca, miles de rayistas no tienen en su poder los abonos que les acreditan para poder acceder al estadio y las colas se suceden en torno al Estadio de Vallecas.

El motivo, que sólo hay tres personas en taquilla para tramitar cada uno de los carnets, tanto de alta nueva como las renovaciones pertinentes y son unas 12.000 las peticiones que se han de atender.

Ni en taquilla dan abasto ni los aficionados se explican cómo puede darse esta situación que les ha obligado a montar colas kilométricas y a permanecer incluso de noche en las inmediaciones del recinto para tratar de conseguir el carnet que ya habían solicitado con antelación.

La afición del @RayoVallecano ahora mismo. Hay gente que lleva desde las 9 de la mañana de ayer. Es una imagen tan lamentable para @LaLiga... pic.twitter.com/ckTgCwtb6K — Quique Peinado (@quiquepeinado) August 20, 2022

En la página web del equipo vallecano se detallan los plazos para proceder o bien a renovar el abono o bien a tramitar el alta nueva, con la particularidad de que sólo los antiguos abonados podían efectuar la renovación de manera online, y sólo entre el 5 y el 10 de agosto, mientras que todas las demás gestiones debían hacerse de manera presencial. Y de ahí el caos.

Los antidisturbios actúan ante el silencio del club y la afición se resigna

El sábado por la mañana, segundo día para las solicitudes de cambio de localidades y primero para las nuevas altas, comenzó la odisea.

Miles de personas rodeaban el Estadio de Vallecas haciendo cola esperando que la taquilla funcionara con normalidad, y las tensiones comenzaron a crecer por la espera y la falta de organización.

Desde el club, ninguna palabra ni dispositivo de organización más allá de las tres personas que permanecen en taquilla tratando de dar salida, como pueden, a las miles de peticiones.

⚡ Nuevo día, misma rutina para recoger los abonos. Las cosas NO CAMBIAN en el Rayo Vallecano. pic.twitter.com/zWQ7sUgM2D — Raúl González (@RaulGlezP_) August 22, 2022

Tal es la pasividad del club -que se limita a argumentar que hay un exceso de peticiones- que tuvieron que ser los efectivos antidisturbios de la Policía Nacional los que colocaran las vallas en los aledaños para controlar las colas y generar un orden en la vía pública mientras los aficionados, ya ataviados con sillas y otros utensilios necesarios para aguantar la cola todo el día, esperaban un turno que nunca llegaba.

"El club ni está ni se le espera", comenta Miguel, abonado rayista, desde la cola del estadio en declaraciones a 20minutos.es. Él, como miles de hinchas, ha tenido que soportar las colas para poder recoger su abono, en este caso una renovación.

"No es la primera vez que pasa", añade, y recuerda que en plena pandemia, en 2020, cuando el Rayo se metió en el playoff de ascenso a Primera, las pocas localidades que salieron en taquilla por las restricciones propias del coronavirus, generaron igualmente caos a la hora de su retirada.

Asegura Miguel que el ambiente en las interminables colas está tranquilo, pero la sensación general es que como la cosa se alargue en el tiempo "va a pasar algo y la gente lo sabe".

Trabajadores del club están repartiendo números de orden que limitan cada día quiénes de los que esperan serán atendidos en esa misma jornada, lo que genera igualmente frustración cuando los papelitos se acaban y los aficionados están abocados a regresar al día siguiente.

"Es una calma resignada, porque ya sabemos cómo es este club", sentencia Miguel, quien se muestra perplejo ante las pocas explicaciones que ha ofrecido el club ante el caos y, sobre todo, por el motivo que alegan para no ampliar las operaciones online, reservadas sólo a renovaciones.

"Consideran que es un agravio comparativo para las personas mayores que no se manejan con internet". Un argumento que no se sostiene y que, en última instancia, puede provocar que el sábado mucha gente no tenga aún su tarjeta de acceso al estadio. "Eso va a pasar casi seguro, al 95%", opina Miguel.

Los jugadores, del lado de la afición

Es tal el caos, con innumerables aficionados rayistas sin saber si tendrán su abono a tiempo para el partido ante el Mallorca del próximo sábado, y tan chirriante el silencio por parte de la institución, que hasta los jugadores han dado un paso al frente y han mandado su apoyo a los hinchas, dispuestos a todo con tal de ver a su equipo.

"Siglo XXI...", expresó en sus redes Mario Suárez, irónico, que además agradecía la paciencia a la afición en un mensaje parecido al de Oscar Trejo: "Solo queda agradecer que a pesar que las cosas no la ponen fácil, ustedes siempre responden. Agradecerles en nombre del equipo".

Gracias de corazón a todos los aficionados del Rayo ⚡️🙏 https://t.co/x5lV9GjtXz — Mario Suárez (@MarioSuarez4) August 21, 2022

"Vosotros sois el Rayo. Gracias afición una vez más por vuestra paciencia. Merecéis mucho más", apuntó Santi Comesaña, mientras que el colombiano Radamel Falcao simplemente dio las "gracias a la afición por estar siempre" del lado del equipo.

Las colas siguen, el caos no cesa, y en taquilla no dan abasto mientras desde el club no se ofrece ninguna solución y el tiempo corre sin descanso hasta el sábado a las 19:30 horas, cuando el pitido inicial indique el comienzo del encuentro en un estadio de Vallecas que, a día de hoy, no sabe si podrá contar con todos los suyos.