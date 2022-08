Salen a la luz en el juicio contra Giggs los poemas eróticos que escribía con su expareja

Continúa el juicio contra Ryan Giggs, que fue denunciado por Kate Greville. Su expareja le denunció por agresión y conducta coercitiva y ahora están saliendo a la luz multitud de detalles sobre la relación entre ambos. Lo último, una serie de poemas eróticos que se han leído ante el juez.

"Me haces sentir raro allí abajo... Cuando miras hacia arriba y miras" y "me haces sentir tan duro como un tótem" son algunas de las lindezas que Giggs dedicó a su expareja un tiempo atrás. Poemas que se han detallado como parte del juicio contra la leyenda del Manchester United.

"Ese estómago, esos abdominales, esas fotos que envías... Me haces sentir raro ahí abajo. Especialmente cuando estás ahí y miras hacia arriba y me miras fijamente. Empiezo a pensar que siempre tienes razón. Voy a terminar diciendo que eres mi amor, mi amiga, mi alma. Y, sobre todo, crees en mí, lo que me hace tan duro como un tótem". Ése es el poema de Giggs que el juez tiene en cuenta.

Kate Greville no se quedaba atrás en lo referente a la poesía erótica y contestaba a Giggs con perlas como "todos los días me enorgulleces, porque estás bien dotado".

Sin embargo no todo eran frases subidas de tono y también han salido a relucir algunos poemas un tanto más melosos de Giggs a Kate Greville. "Mi querida Kate. Inequívocamente nuestro amor era el destino. Me enamoré de ti a primera vista. Lo recuerdo porque estaba tan alto como una cometa, esos hermosos ojos me hicieron temblar. No te voy a mentir. Pienso en ti y sueño contigo".