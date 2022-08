La escalofriante confesión de una las víctimas del "depredador sexual" Mendy: "Me violó tres veces en 20 minutos"

Siguen destapándose más datos de las agresiones sexuales de Benjamin Mendy. En el juicio, que comenzó el pasado miércoles, han testificado varias de las víctimas dejando relatos estremecedores sobre los actos del futbolista.

Mendy, que está suspendido por su equipo desde que se destapase el caso, llevaba a las mujeres a su mansión y, una vez allí, perpetraba las violaciones junto a su amigo Louis Saha. Para ello, utilizaba la ya mencionada "habitación del pánico".

Una de ellas destapó las barbaridades cometidas por el jugador en su casa. La víctima aseguró que la violó "tres veces en 20 minutos". "Quiero mi teléfono, no quiero tener sexo contigo. Solo me quiero ir", continuó relatando la joven de 20 años.

"Te lo prometo, solo quiero mirarte. No puedes salir de todos modos", replicó Mendy. "Pensé en desvestirme... 'al menos no tienes que hacer nada con él", aseguró la joven al verse intimidada por las intenciones del futbolista.

La respuesta del jugador no se hizo de esperar para intentar atraerla. "Está bien, he tenido relaciones sexuales con 10.000 mujeres. (...) No le digas nada a nadie y podrás venir aquí todas las noches", relató.

También expresó otra situación vivida con Mendy a la mañana siguiente de lo ocurrido. "Se quitó los calzoncillos y acercó su pene... Me quedé pensando '¿dónde están sus amigos? ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Grito? No tiene sentido. Está en su propio territorio, ¿qué voy a hacer?", concretó durante la jornada anterior del juicio.

Mendy se enfrenta a una pena de prisión entre de 5 y 20 años en el que está siendo uno de los casos más sonoros de la historia del fútbol.