La desternillante anécdota de la resaca de Willy Hernángomez, desmayo incluido, con el Rey Felipe VI

Willy Hernángomez acudió al programa de 'Martínez y Hermanos' de Movistar +. El pívot de la selección española se animó a contar anécdotas de su paso por el Real Madrid y no dejó a nadie completamente indiferente con lo vivido.

Una de ellas causó sensación a los presentes en el plató y contaba con un invitado de renombre, Felipe VI. "A las 8 de la mañana nos recogían donde entrenábamos para ir a saludar al Rey y para ofrecerle el título...", comenzó a relatar el jugador español.

"Estábamos en una sala enorme, la prensa se acaba de marchar, y se me empiezan a dormir las piernas y empiezo como a marearme", continúo entre las risas de sus acompañantes. Un preludio de que lo mejor de la historia estaba por llegar.

"Empecé a perder el equilibrio, me medio caí... me medio desmayé y tuvo que venir Don Felipe a darme una coca-cola y unas galletas. Se me cayó todo encima de la alfombra. No sabéis la que monte en la casa", terminó de relatar el pívot. Una historia que guardará en su memoria a buen recaudo.