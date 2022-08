Carlos Arévalo: "Saúl Craviotto es el mejor deportista de España, con diferencia"

Carlos Arévalo López (Betanzos, A Coruña, 1993) tiene, por fin, unos días de descanso. Sin instrucción en el cuartel ni entrenamientos para preparar ninguna competición, ya se ha podido relajar el flamante campeón del mundo de K1 200 y de K4 500 junto a Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Saúl Craviotto, ídolo, referente y buen amigo.

El gallego admite que aún no es consciente de "la que ha liado" desde que en el canal de Halifax (Canadá) confirmó lo que, pese a las críticas, ya se veía venir: nunca hubo favoritismo más allá del que él mismo se ganaba en cada palada. Es el penúltimo ejemplo de éxito de la fructífera cantera de la piragua española, además de ser soldado del Ejército de Tierra destinado en el Regimiento de Infantería “Príncipe” nº 3.

¿Dónde tiene las medallas que se trajo de Canadá?En la entrada de casa. Tengo una estantería con las medallas, trofeos y recuerdos que voy consiguiendo. Las cosas que me llenan las tengo ahí puestas. Tengo sobre todo recuerdos, cosas que me regalan... Hay que llenarla un poco más aún.

Tiempo tiene, porque a sus 29 años aún le queda margen para pillar a Saúl Craviotto, que es un 'señor' de una edad ya...¡Cómo te escuche llamarle señor, te mata! (risas). Una de las grandes ventajas del piragüismo es que la edad se mantiene mucho. Al no ser un deporte de contacto, todos tenemos las típicas lesiones que todos los deportistas sufren a lo largo de su carrera, pero nos aguanta un poco más la edad.

Menos mal que se replantó la retirada tras el varapalo de Río 2016, cuando se quedó fuera de los Juegos, porque el piragüismo español se hubiera quedado sin otro campeón del mundo...La vida da muchas vueltas. Las decisiones que uno va tomando al final son las mejores que cada uno considera en ese momento. Yo tomé la de apartarme un tiempo pero sin apartarme de la piragua, porque siempre me había gustado. Las cosas fueron saliendo bien, trabajando en mi línea y entrenando, y poco a poco las cosas fueron llegando. No puedo decir otra cosa que no sea que tomé la decisión correcta, visto lo visto a día de hoy. Es verdad que cuesta asimilarlo aún un poquito, pero parece que las decisiones que tomé fueron buenas y espero seguir en esa línea.

¿Cuál de las dos medallas le hizo más ilusión, la del K4 500 o la del K1 200?La del K4, sin duda. Teníamos tan centrado el objetivo de la medalla que fue la que más ilusión me hizo. Trabajar un K4 es una experiencia, además de sufrida y con todas las partes malas que tienen de sacrificado, con una recompensa mucho mejor. Es una sensación muy bonita que compartes con tus compañeros con los que vives y compartes día a día. Somos cuatro personas que estamos prácticamente los 365 días entrenando juntos, apoyándonos, luchando, intentando sacar un proyecto adelante. Cuando lo consigues es lo más bonito que hay.

¿Qué sintió cuando miró por el rabillo del ojo y vio que los alemanes se quedaban atrás?Lo primero que dije fue "por fin", "por fin lo conseguimos" fue lo que se me pasó por la cabeza. Después de tanto trabajo y esfuerzo, de darle vueltas para ver cómo podíamos mejorar el K4, por fin lo conseguimos.

¿Ha vuelto a ver la final?Sí, un par de veces. Y parece que esta vez nos salió como estaba planeado. A veces las sensaciones dentro del barco y en competición no son las mismas que cuando vemos el vídeo. Hay veces, por ejemplo, que le decimos al entrenador: "Qué mal nos hemos sentido, qué incomodos o qué bajos de paladas...", y luego ves que fue todo lo contrario. Esta vez en la final cuadramos la regata. Cuando las cosas se hacen bien, se gana.

🥇ORO, ORO, ORO!!!!🥇



CARLOS AREVALO, Campeón del Mundo en el K1 200, tras el oro ayer en el K4 500.



Impresionante Carlos!!! Muchísimas felicidades!!! 💪🏻💪🏻#DeportistasGO #Piraguismo@Areval00 @RFEPiraguismo pic.twitter.com/sjoFAFeJZy — GO Sharing Dreams (@GOsharingdreams) August 7, 2022

¿Qué les puede decir a los que le acusaban de tener favoritismos en los selectivos y la polémica con Cristian Toro y Carlos Garrote?Ese tema para mi está más que pasado y olvidado. Es una cosa que me da totalmente igual. Los hechos hablan por sí solos. Hemos conseguido quedar campeones del mundo en K4. Mis compañeros y yo llevamos unos años espectaculares, subcampeones olímpicos, campeones en Copas del Mundo y campeones del mundo... Los resultados hablan por sí solos.

¿Favoritismo? Los resultados hablan por sí solos"

Los éxitos del piragüismo español hablan por sí mismos, efectivamente. ¿Qué se está haciendo tan bien aquí en comparación con otros deportes que, quizá, tienen mayores licencias federativas?El hito que marcó el cambio en el piragüismo español fueron las medallas de David Cal y de Saúl Craviotto. A partir de ahí se abrió más el piragüismo. Antes de eso entrar en una final ya era un logro tremendo, y a partir de sus medallas olímpicas, el piragüismo tiene un despegue tremendo. Los buenos resultados y la profesionalidad que trajeron David Cal, Saúl Craviotto o Carlos Pérez acaba atrayendo. El deporte de alto nivel se está profesionalizando más y formando mejor equipo, lo que a su vez también atrae a mejores técnicos. Nuestro entrenador, por ejemplo. Miguel García es un técnico excepcional, para mi el mejor a nivel mundial: solo hay que ver los resultados que tiene. Y eso también trae más beneficios. También está el tema de los deportes de agua en España. Tanto la vela como nosotros, el piragüismo, siempre tienen muy buenos resultados. Las condiciones que hay aquí en España son muy buenas. No puedo decirte al 100% por qué se obtienen estos resultados, porque es un conjunto de muchas cosas.

Tiene que ser alucinante para un piragüista entrenar y trabajar día a día con Saúl Craviotto, tanto para vosotros como para los jóvenes. ¿Qué consejos da a las generaciones que llegáis tras él?Saúl es la persona a la que más seguimos. Su experiencia y resultados hablan por sí solos. Ellos nos transmiten a nosotros y nosotros a los más jóvenes cuando nos vienen a preguntar. Estamos en el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona (Asturias) y aparte de estar nosotros concentrados está también un grupo de juveniles, chicos y chicas con los que coincidimos con ellos todos los días. Cuando coincidimos procuramos responderles a todo lo que nos preguntan, les transmitimos lo que sabemos de técnica o de lo que necesiten. Para ellos es una ilusión enorme. A mi me pasó: en 2010 estaba en una concentración de juvenil y Saúl era el senior que estaba preparándose para los Juegos de Londres 2012. Yo escuché mucho de él y de mis compañeros y eso refuerza la cohesión que hay en el piragüismo.

Si le obligaran a elegir entre su carrera militar y su carrera deportiva, ¿se decantaría por alguna?No me pondrían así entre la espada y la pared. Es una suposición totalmente improbable del todo. Mientras estoy con mi carrera deportiva y pueda seguir y me respeten las lesiones y demás, y pueda compaginar con mi vida militar, yo estoy encantado de hacer mi labor deportiva y siempre de representar al ejército y a las Fuerzas Armadas, y por supuesto a todos mis compañeros en todo momento.

¿Qué traslada del aspecto militar al deportivo y viceversa? Al fin y al cabo, el deporte es una 'batalla' amistosa...Cierto, no hay más que ver el origen de los Juegos Olímpicos, una competición entre 'polis' (ciudades) griegas en la Antigüedad. Los valores son los mismos que hace 2000 años: el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, representar a tu país, la disciplina, hacer caso a tu jefe... Hay muchos valores que sirven tanto en el mundo deportivo como en el militar, y que también están muy ligados a la vida civil. Una persona con valores es una persona noble. A mi siempre me han enseñado eso en mi casa y luego en las Fuerzas Armadas. Eso es importantísimo también a la hora de entrenar o afrontar los retos es una cosa que no se puede apartar.

¿Ha necesitado el apoyo de un psicólogo en algún momento?Yo soy una persona muy reservada, pero nunca he dicho que no a recibir ayuda. Es vital tener a gente en la que apoyarte y compartir los problemas, si no lo haces... malo. Te pueden llegar a superar. Yo me he apoyado mucho en mi familia, en mi novia o mis amigos para cualquier problema que surja y poder tranquilizarme. El que diga que nunca ha tenido un problema que haya tenido que desahogarse, miente. Es una cosa muy importante, saber transmitir los problemas y saber apoyarse.

Como militar y deportista, ¿qué opina sobre el veto a los deportistas rusos como consecuencia del ataque a Ucrania?Lo siento, pero no puedo hablar de política. Soy deportista, pero también soy militar y tengo prohibido opinar de estas cosas. No es que no quiera, es que literalmente no puedo, que me puedo meter en un lío.

Líos ninguno, que ya la ha liado este fin de semana en el Mundial (risas)Es verdad (risas)

De esto sí puede hablar: los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora mismo la exigencia va a ser un podio, como poco, porque va a aparecer en todas las quinielas para medalla.Luego hablamos de la presión, ¿eh? (Risas). Yo me planteo objetivos a corto y largo plazo. A largo, el objetivo es sacar una medalla en los Juegos de París. Mi vida va a ir dedicada a ello. Ahora mismo no tengo esa presión, disfruto día a día. Me encanta entrenar y tengo la suerte de que puedo hacerlo. Me apasiona. Luego ya lo iré notando, cuando esté en la villa olímpica y empiezan a llegar las noticias y las previsiones empieza la presión. Estás jugando con mucha gente que esperan mucho de ti, no quieres decepcionarles y quieres obtener un muy buen resultado para tu país. Va implícito en el trabajo. La presión es una de las cosas que vienen como deportista, y si sabes controlar los nervios es algo bueno porque te hace dar ese salto a conseguir dar el 100%.