Badosa da la cara tras su polémica con el catalán: "Es una cosa muy pequeña que se ha hecho una muy grande"

Paula Badosa reconoció este lunes en Toronto (Canadá) a preguntas de EFE que la polémica por sus declaraciones sobre el catalán la ha afectado mucho y que es una persona muy emocional que intenta mantenerse al margen de las redes sociales.

Badosa que llegó este lunes a Toronto para disputar el Masters de Canadá, declaró a preguntas de Efe durante una rueda de prensa que "esta semana ha sido muy complicada, porque de una cosa que es muy pequeña se ha hecho una muy grande".

La tenista número 4 del mundo se refería a las declaraciones realizadas para la revista de la federación británica de tenis en la que dijo que no contabilizaba el catalán, uno de los idiomas que habla, como una lengua.

Badosa posteriormente se disculpó y dijo que había sido un malentendido.

"Yo soy una persona que, no lo voy a negar, me afectan mucho las cosas. Soy una persona muy emocional. Se me ve en la pista también; soy bastante como me veis cuando juego, muy pasional, que transmito muchas emociones. Nunca es fácil para mi", explicó a Efe.

La tenista, que la semana pasada llegó a las semifinales de San José (EE.UU.) para caer derrotada por la rusa Daria Kasatkina, quien finalmente se hizo el domingo con el torneo estadounidense, añadió que por su salud mental intenta mantenerse al margen de las redes sociales.

"Obviamente lo que intento es soltarlo, hablarlo mucho con la gente cercana que me ayudan. Y luego encontrar mis pequeños momentos. Sinceramente también lo he dicho este año, intento no entrar mucho a las redes sociales porque es algo que me duele y me hace daño", dijo.

En estas situaciones, Badosa declaró que intenta desconectar y hacer cosas como cualquier persona normal, como ir al cine, salir o meditar.

"Hago meditación. Y obviamente tengo una psicóloga que me ayuda a llevar mejor esos momentos", concluyó.

Con miras al Masters de Canada, Badosa dijo que dedicará los próximos días a adaptarse al torneo canadiense ya que es la primera vez que compite en Toronto.

"Los primeros días quizás me cueste un poco más pero espero jugar varios partidos para acabar sintiéndome muy bien", dijo.

Badosa tiene previsto iniciar su participación en Toronto el miércoles ante la ganadora del partido entre la canadiense Katherine Sebov y la kazaja Yulia Putintseva.