Badosa no es la única que ha enfadado al independentismo: Nadal, Marc Márquez o Mireia Belmonte ya lo hicieron antes

Paula Badosa desató una oleada de críticas tras sus declaraciones previas al torneo de San José, en Estados Unidos. La tenista española, de padres catalanes, calificó en un primer momento que el catalán no era lengua y sí el inglés o el español.

"Español... A ver, el catalán no es un lenguaje, pero lo cuento, e inglés", fueron sus palabras concretamente. Una simple frase que ha hecho alzar la voz a varios de los sectores más críticos, recalcando especialmente al independentista.

Sin embargo, no ha sido la única personalidad del mundo del deporte que ha hecho levantar ampollas al independentismo. Grandes estrellas también se han posicionado en contra de ello y han sido señalados por ello.

Rafa Nadal, uno de ellos

Rafa Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia y, gracias a sus constantes victorias, ha paseado orgulloso la bandera de España por muchos lugares. Y, por ello, siempre ha sido uno de los más expuestos mediáticamente.

Alguna de sus frases como "espero que no haya independencia en Cataluña, unidos somos mejores" también hicieron saltar a aquellos que promueven la separación de la Comunidad Autónoma de España.

“Seamos claros, no soy independentista, porque no lo soy. Soy mallorquín, manacorí y balear, y me siento así como el que más y lo demuestro", ya declaró en el Diario de Mallorca tras verse envuelto en un episodio político.

Marc Márquez también se las vio tiesas

Junto a los hermanos Gasol, Marc Márquez ha sido otros de los deportistas catalanes que más ha triunfado en lo suyo. En este caso, en el mundo del motociclismo donde ha ganado infinidad de carreras y hasta seis Mundiales de MotoGP (ocho en total con los de Moto2 y Moto3).

Una celebridad que también se posicionó en contra del independentismo y cuyas palabras no sentaron bien. "Soy catalán porque vivo en Cataluña, pero me siento español porque está dentro de España. Así de sencillo", reflejó el piloto en su momento. Él fue acusado de no sacar la bandera de España al proclamarse campeón, a lo que respondió de esa manera.

Mireia Belmonte, otra afectada

La cuádruple medallista olímpica, Mireia Belmonte, también se ha visto afectada en uno u otro momento por mostrar su opinión al ser preguntada. Pese a que su posición es clara, la de Badalona no ha tenido dudas en mostrarse trasparente.

"Siempre lo digo, Cataluña es España", fueron sido algunas de sus palabras durante el 'proces' y que, seguramente, no gustaron mucho en su momento al independentismo.

Lo de Paula Badosa, pese a que ya salió a rectificar sus palabras, le ha pasado factura y ha levantado ampollas, recibiendo gran cantidad de críticas. Una situación nada agradable para la tenista u otro cualquier deportista.