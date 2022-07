Ferrari es una burla para la Fórmula 1

No sé qué es peor para Carlos Sainz y Charles Leclerc: si asumir que cada carrera su propio equipo les va a boicotear, o tener que justificarlo luego. Que no había ritmo, decía el español después del GP de Hungría en el que quedaron retratados absolutamente. Lo que hay que hacer para no dejar con los pantalones por los tobillos a los jefes...

Ni ritmo, ni buena estrategia, ni cambios de neumáticos decentes... Ferrari ya no es un 'meme', es directamente una burla. Es muy complicado justificar a Mattia Binotto, máximo responsable de la Scuderia, que tiene la osadía de afirmar que no tenían ritmo. Como si eso justificara que a Leclerc le pusieran los neumáticos duros que no funcionaban (¡si lo vimos todos desde la televisión, cómo no van a verlo ellos!) o que a Sainz le fallaran no una si no dos veces. ¡Dos paradas en boxes, dos fallos! ¡En qué cabeza cabe!

El primer nombre que debería salir en la lista de culpables es el del responsable de estrategia del equipo, el español Iñaki Rueda. Ya hace mucho que deberían haberle mandado a otras responsabilidades en Maranello, como cuidar de las petunias o sacar los tickets del museo de la casa de Enzo Ferrari, pero ahí sigue. No hay Gran Premio este año (por no ir más atrás) que no haya cometido no menos de tres errores graves. En cualquier trabajo, si no hay resultados, suele haber despidos. Incluso con buenos datos se prescinde de grandes profesionales, si ni siquiera se obtienen...

En Red Bull se relamen. En un año en el que no salían como grandes favoritos, les están entregando el Mundial a placer. ¿Quién va a pensar ahora que puedan remontarle a Verstappen los 80 puntos de ventaja con los que se va de vacaciones?

Lo mínimo que pueden hacer los responsables de comunicación de Ferrari, que son muchos y muy buenos, es no tomar por estúpidos a sus fans. El equipo deportivo más grande del mundo del motor no puede permitirse avergonzar a millones de personas. No más, por favor.