Piqué, retratado por un dardo envenenado que lanzó al Real Madrid hace nueve años

Hace nueve años, Gerard Piqué dejó para la posteridad la frase "el Madrid está un año sin ganar títulos y se gasta 160 millones en tres jugadores". Ahora, en 2022 y con el Barça dejándose un dineral en fichajes tras su fiasco de la temporada 2021-22, esas declaraciones han vuelto a salir a la luz.

El dardo de Piqué al Real Madrid se remonta a octubre de 2013, en una entrevista para European Sports Media. La frase que ahora retrata al jugador del FC Barcelona no se quedó en el aspecto económico de los fichajes de Illarramendi, Isco y Bale, sino que fue más allá.

"El Barcelona no puede hacer eso. Sabemos que somos diferentes porque podemos competir con ellos sin tener que gastar ese dinero. Obviamente, podemos fichar a Neymar por 60 o 70 millones, pero no a tres o cuatro jugadores. Nosotros no somos un club pobre, pero estamos compitiendo con el club más rico de todos", amplió Piqué en su momento.

Años después, el Barcelona se ha movido como nunca en el mercado estival después de una temporada sin títulos. El club blaugrana ha gastado 150 millones de euros fijos y aproximadamente 25 en variables para hacerse con los servicios de Lewandowski, Koundé y Raphinha. Vamos, lo mismo que criticaba Piqué en su momento.