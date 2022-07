Edu Aguirre pasa de 'El Chiringuito' a comentar los partidos de Liga en Movistar y Twitter se llena de memes

Apenas faltan dos semanas para el inicio de LaLiga 2022/2023 y ya se van perfilando los detalles de las nuevas retransmisiones, que correrán a cargo de Movistar y de DAZN este nuevo curso.

El medio deportivo Relevo ha dado pistas sobre cómo se va a vivir el fútbol a partir de ahora y ha revelado nombres de nuevas caras que se suman a la narración liguera, como es el caso del popular periodista de 'El Chiringuito' Edu Aguirre.

El escudero de Pedrerol será uno de los encargados de portar el micrófono a pie de campo, una posición que habitualmente tiene entre sus tareas anunciar los cambios, qué jugadores están calentando lo el tiempo de descuento que el colegiado añade en los partidos.

Un anuncio, aún no oficial, que ha levantado gran revuelo en Twitter, donde Edu Aguirre también es siempre objeto de atención. Los memes y comentarios no han tardado en reproducirse tras conocerse la noticia.

Casillas y Mendieta, nuevos comentaristas

Además del revuelo que ha generado la incorporación de Edu Aguirre o la de Isaac Fouto, que ya estaba en Gol Televisión, las redes también se han agitado con los nuevos comentaristas entre los que figuran, según anunció Relevo, Iker Casillas, Fernando Morientes o Gaizka Mendieta.

Asimismo, se utilizarán cámaras GoPro para enseñar la cabina de comentaristas durante las retransmisiones y algún exfutbolista entrevistará a entrenadores, al estilo de lo que hace Alex Corretja en el tenis.