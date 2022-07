Ferrari se viene arriba pese al error de Leclerc: "No hay motivos para no pensar que podemos ganar las diez próximas carreras"

Las cosas no marcharon bien para Ferrari el pasado fin de semana en el GP de Francia. Pese a la gran remontada de Carlos Sainz, que quedó quinto tras salir desde el fondo de la parrilla, la alegría no invadió el box de la escudería italiana, que vio cómo Charles Leclerc cometía un error que le obligaba a abandonar cuando lideraba la carrera.

El monegasco está segundo en el Mundial a 63 puntos de Max Verstappen, pero ni la pifia del domingo ni los constantes contratiempos que sufre el equipo hacen que las esperanzas se pierdan en Ferrari.

Mattia Binotto, el jefe de la 'Scuderia', se ha mostrado muy optimista con lo que queda de temporada hasta la conclusión del Mundial, diez Grandes Premios, y asegura -quizá con la boca pequeña- que ni siquiera está al tanto de la ventaja del líder de Red Bull:

"No estoy contando puntos. No sé cuál es la desventaja. Estoy centrado en lograr el mejor resultado posible en cada carrera. No fue posible en Paul Ricard, vamos a por Hungría. Todas las carreras cuentan lo mismo y haremos la suma al final de la temporada", explicó Binotto, en declaraciones que recoge el diario As.

"Con este paquete, no hay razones para no pensar que podemos ganar las próximas diez carreras", añade el jefe ferrarista, ambicioso.

La F1 no para y, tras el GP de Francia, el Mundial llega el próximo fin de semana a Hungría, donde Ferrari espera hacer un buen papel y recortar distancias con Verstappen.