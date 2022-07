La popular Paige Spiranac denuncia acoso en los campos de golf: "No sé quién me sigue"

Paige Spiranac es uno de los rostros más reconocibles dentro del golf femenino, sobre todo a raíz de que la revista Maxim la nombrase la mujer más sexy del mundo. Un título honorífico que en absoluto justifica ciertos comportamientos que tiene que aguantar y que ahora denuncia abiertamente.

"Un hombre se me acercó y me pidió una foto y no le di mayor importancia. Pero luego comenzó a decir que le había estafado 10.000 dólares y empezó a amenazarme. Fue una situación realmente aterradora. Resulta que este hombre fue estafado por un perfil falso que alguien creó haciéndose pasar por mí y tenía un número falso, estaba desquiciado", contó Paige en el podcast Playing A Round with Paige Renee.

Spiranac cuenta con más de 3.5 millones de seguidores en Instagram y se queja públicamente de que las redes sociales son un foco de ingresos, pero también de problemas. "Llevo tiempo lidiando con problemas de seguridad y tengo mucho miedo", confiesa la jugadora de golf.

"No salgo de casa. Empiezo a sentir que vivo en una burbuja, y es algo que nunca había experimentado. No sé quién está ahí fuera, quién me sigue, quién me acosa. Sé que mucha gente dice: Bueno, es parte de tu trabajo. Pero no, no debería", asegura Paige.