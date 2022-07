Martínez-Almeida se pone exquisito con Cristiano Ronaldo: "No está para jugar en el Atlético de Madrid debido a su pasado"

Los rumores sobre un posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid están provocando división de opiniones entre la afición rojiblanca. Por un lado están los que recibirían al luso con los brazos abiertos, mientras que por otro los hay que no le quieren ver ni en pintura con la camiseta de su equipo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es de los segundos.

"Es una opción descartada", comentó en Radio Marca al ser preguntado por la posible llegada del portugués. "Es un gran futbolista, pero creo que no está para jugar en el Atlético de Madrid debido a su pasado. Cierta parte de la afición no lo aceptaría". Sus años en el Real Madrid no se olvidan en el Metropolitano.

La situación de Cristiano Ronaldo está estancada. El luso quiere dejar el Manchester United y fichar por un equipo que vaya a jugar la Champions League esta temporada, pero el club inglés no está dispuesto a dejar ir a cualquier precio a su estrella. Y mientras el Atlético de Madrid espera pacientemente un golpe de efecto para hacer realidad esos rumores que sitúan al portugués en un conjunto rojiblanco con su capacidad económica muy ajustada.

Jorge Mendes, agente del jugador, ha ofrecido a Cristiano al PSG, al Chelsea y al Bayern de Múnich, pero ninguno de estos grandes de Europa se la ha querido jugar con Ronaldo.

Incluso se barajó la posibilidad de reencontrarse con José Mourinho en la Roma, pero el conjunto italiano tampoco jugará la Champions League y eso condicionó el interés del futbolista. Ahora habrá que ver si finalmente no es el Atlético de Madrid quien se lleva el gato al agua.