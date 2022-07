Carlos Sainz cuenta con detalle cómo vivió el incendio de su Ferrari en Austria: "El mono olía a barbacoa"

Carlos Sainz ha rememorado el accidente que sufrió en el Gran Premio de Austria, cuando su coche comenzó a arder y tuvo que abandonar la carrera. El piloto de Ferrari ha participado en la presentación del Circuito de Tenerife y ha ofrecido detalles de cómo vivió desde dentro el gran susto.

"Yo me cabreé, pero pasé un poco de calor. Fue una situación muy rara. No sabía lo que pasaba. Había algo que no iba del todo bien. Intenté bajarme y el coche iba hacia atrás. Me quedé y, cuando ya me empecé a quemar un poquito... el mono olía un poco a barbacoa después de la carrera", explicó Sainz.

El piloto madrileño aseguró que no entendía muy bien qué estaba pasando en el momento en el que el coche ardió y que no se explicaba por qué el comisario iba y venía, aunque agradeció el trabajo de estos, que velan por la seguridad de todos en los circuitos.

"Fue todo un poco raro con el comisario yendo y viniendo. Ahí dentro no entendía nada. Y luego me han explicado por qué pasó todo. Tiene un sentido. El coche se iba para atrás y eso fue lo que complicó un poco las cosas", contó Sainz. "A los comisarios les debemos la vida. Son voluntarios y lo hacen por el amor al arte. El 99,9 por ciento hacen un trabajo excelente y el resto seguro que aprenden de los fallos", añadió.

La alegría de su primera victoria

Sainz también quiso recordar los mejores momentos de lo que va de temporada y, por supuesto, no podía faltar su primera victoria de la historia en F1:

"En ese momento, a 300 por hora, no te das cuenta. Pero cuando vi la foto y luego te bajas del coche y viene todo el paddock en el que trabajas a felicitarte, pilotos rivales y que se alegran por ti. Checo Pérez me dijo 'pinche, que guapo compartir podio contigo en tu primera victoria. Te lo mereces, cabrón", recordó.

Por su naturaleza, contó Sainz, trata de llevarse bien con todo el mundo en la Fórmula 1, aunque luego en la pista las amistades pasen a un segundo plano:

"Soy como soy y me gusta llevarme bien con todo el mundo, aunque luego en la pista ya me encargo de 'dar cera'. Fuera me lo paso bien y trato de disfrutar. Estoy en un ambiente que me gusta", concluyó.