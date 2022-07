Los Djokovic del fútbol: varios jugadores no han podido participar en las giras estadounidenses por no estar vacunados

Las fronteras de Estados Unidos son iguales para todo el mundo. Si ya se avisó al tenista Novak Djokovic de que no podría entrar en Estados Unidos para la disputa del US Open al no estar vacunado, ahora han sido varios futbolistas de Manchester City y Chelsea los que no han podido ingresar en el país por el mismo motivo.

El protocolo sanitario de Estados Unidos dice que todo visitante debe presentar la pauta completa de la vacuna contra el Covid-19 para poder cruzar la frontera, por lo que varios han sido los futbolistas de la Premier League que se han quedado en Gran Bretaña.

El City ha tenido que prescindir de tres jugadores y el Chelsea de dos para sus giras estadounidenses al no estar vacunados. De este modo, Phil Foden, John Stones, İlkay Gündoğan, N'Golo Kanté y Ruben Loftus-Cheek no pudieron viajar con sus respectivos equipos y continúan con la pretemporada en las instalaciones de sus equipos en Inglaterra.

Algo similar le ha sucedido al Crystal Palace en su viaje a Singapur y Australia, aunque con un número más alto de jugadores, entre los que están Wilfried Zaha, Eberechi Eze, Marc Guehi o Michael Olise.