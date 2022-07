El feo gesto de Neymar que hacía presagiar su mal rollo con el PSG: dejó plantado a Mbappé ante su atónita mirada

El Paris Saint-Germain se ha convertido en un equipo convulso. Con la inesperada renovación de Mbappé, la salida de Mauricio Pochettino y la llegada del nuevo director deportivo Luis Campos, el club ha virado su rumbo para evitar los errores del pasado.

Y con ello, han llegado las turbulencias al vestuario. Especialmente con Neymar, al que parece que le han puesto el cartel de transferible y que ya no tiene el cartel de máxima estrella en favor de Messi y Mbappé.

Una situación que parece no haber gustado al brasileño, que pese a ello renovó de manera automática para seguir ligado a la entidad parisina. Y la pregunta es: ¿Cómo se ha tomado Neymar que otros le hayan relevado a un segundo plano?.

A juzgar por las imágenes compartidas por los usuarios en el entrenamiento del PSG, el jugador carioca parece que no está muy conforme con ello. Durante uno de los ejercicios aparece junto a Mbappé y no lo hace de la mejor manera. Una situación que hacía presagiar lo que se ha desencadenado este verano, donde parece que el '10' no está contando con el beneplácito del club.

Mientras el francés le esperaba para continuar con la prueba, Neymar hace omiso, o eso parece, a la intención de su compañero y pasa de él. Mientras tanto, el delantero termina haciéndolo con otro y el '10' lo finaliza con Leo Messi.

Neymar ignored Mbappe for Messi. Watch closely! pic.twitter.com/a8RLwIeEQO — Messiologist (@FC_Bar_celona) July 12, 2022

Un gesto que ha desatado las especulaciones sobre lo ocurrido entre los dos, disparando los rumores de mal rollo de puertas para dentro del vestuario. No se sabrá a ciencia cierta si Neymar obvió a Mbappé o no, pero parece que la carrera del exjugador culé no va a ser todo lo que hacía presagiar en el PSG.