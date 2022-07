Dani Alves, dolido tras su salida del Barça: "Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club"

Dani Alves no tiene demasiadas buenas palabras para el Barça tras su marcha del club. El jugador concedió una entrevista a The Guardian y dio buena cuenta de lo que fue su última etapa en el club blaugrana, en el que estuvo media temporada.

"No me fui triste, me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con ganas de vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi salida", explicó un Alves que no tuvo problema en profundizar en el tema.

"Desde que llegué dejé muy claro que ya no era una persona de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder nada. Pero este club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club", continuó el jugador. "Como culé me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí porque mi situación era otro escenario. Estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por traerme de vuelta".

Las quejas de Alves no vienen por el planteamiento deportivo o el trabajo futbolístico en sí mismo, sino más bien por el trata desde los despachos. "Me encontré un club lleno de gente joven con ideas increíbles en el campo, pero necesita mejorar el trabajo fuera del terreno de juego. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que pasa fuera", opina el futbolista.

Alves además es muy poco optimista con el futuro inmediato del FC Barcelona. "Veo supercomplicado que el Barcelona vuelva a lo más alto. Ahora el fútbol es más equilibrado, es un juego colectivo. Y eso se ha quedado fuera en el club".