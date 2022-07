Así es la 'dieta invertida' que sigue Lewandowski para bajar de peso

Robert Lewandowski, el delantero de fútbol en el FC Bayern de Munich desde 2014, es considerado como uno de los mejores futbolistas a nivel mundial y, de hecho, elegido como 'Mejor Jugador de la FIFA 2022'. Sin duda, un reconocimiento por todos los récords superados.

Pero, ¿qué hace para mantenerse en esta forma física? Uno de los mayores secretos del jugador de fútbol polaco es la alimentación. Lewandowski, con ayuda de su mujer Anna Starchuska, karateca y graduada en Educación Física con especialidad en nutrición, sigue una dieta conocida como 'dieta invertida'. ¿En qué consiste realmente?

Cómo es su método nutricional

Como su propio nombre indica, esta dieta se basa en comer al revés, esto es, primero consumir el postre, después un plato de proteínas y finalizar con un acompañante, como ensalada. "Como el pastel primero. Luego fideos y carne, y al final ensalada o sopa", detallaba el delantero en una entrevista al medio Welt.

El propio jugador asegura que este método "mejora la quema de grasa" y es mejor "para la digestión". "Me he sentido aún más en forma desde entonces y tengo más fuerza. Creo que eso se debe en parte a que no como lácteos", añade. Y es que en su plan nutricional tampoco incluye lactosa, alimentos ultraprocesados o harina de trigo.