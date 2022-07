El torneo de Wimbledon decidió hace varios meses vetar a los tenistas rusos y bielorrusos tras la invasión de Rusia a Ucrania. Una controvertida decisión que no fue bien vista por varios jugadores, uno de ellos fue Novak Djokovic.

Ha tardado en llegar, pero la WTA ha tomado la iniciativa al respecto. Este lunes, según informa el 'Daily Mail', ha castigado durante al tercer Grand Slam de la temporada y la federación británica con una durísima multa.

Tendrán que pagar casi un millón de euros tras el veto a los tenistas rusos y bielorrusos. Jugadores como Medvedev o Rublev no han podido disputar el torneo, quedándose sin la oportunidad de luchar por él.

La desorbitada multa la tendrán que pagar la Federación británica de tenis y Wimbledon. La primera tendrá que abonar más de 700.000 euros y la segunda deberá de aportar 240.000.

La ATP, de momento, se ha mantenido al margen de la decisión y no ha alzado la voz contra el torneo que se disputa en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon también multa a Tsitsipas y Kyrgios

Tras el tenso partido vivido entre Nick Kyrgios y Stefanos Tsitsipas, la competición ha decidido castigar a ambos jugadores por el bochornoso show que dieron durante su encuentro.

El australiano tendrá que afrontar el pago de 3.600 euros y el griego otra de 9.800. No es la primera para Kyrgios, que ya tuvo que pagar casi 10.000 euros tras su lamentable escupitajo a un aficionado.