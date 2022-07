La sincera reflexión de Nadal sobre por qué él, Federer y Djokovic han ganado más que nadie: "Esa es la gran diferencia"

Rafa Nadal, que este jueves avanzó a tercera ronda de Wimbledon, fue crítico con su juego y dijo que la clave de su éxito y del de Roger Federer y Novak Djokovic es que han sido los que más han ganado cuando han jugado mal.

En una interesante reflexión, el campeón de 22 Grand Slams habló sobre la clave de su éxito y del de sus contemporáneos, Federer y Djokovic.

"La clave en este mundo del tenis, la gran diferencia que creo que hemos tenido tanto Federer, como Djokovic como yo mismo; no soy en ese sentido nada arrogante, pero si hemos hecho algo mejor que el resto es que somos los que hemos ganado más partidos jugando mal", dijo Nadal.

"Esta es la clave del éxito de los tenistas. Jugando bien, casi todo el mundo gana, porque las diferencias no son muy grandes. Cuando uno juega bien gana por inercia, la clave está en ganar cuando uno juega mal, porque cuando uno juega mal y pierde, no juega hasta la semana que viene. Si juegas mal y ganas, puede jugar bien el siguiente. Las victorias ayudan a jugar bien".

El balear, que batió en cuatro sets al lituano Ricardas Berankis, dijo que empezó el partido muy mal, que jugó dos primeros sets bastante malos, en los que no sentía la pelota, pero que terminó el partido jugando bien.

"Tengo margen de mejora aún. Cuatro sets, tres horas en pista, todo ayuda. Si el físico está bien, claro que estoy donde quería estar, en tercera ronda. No es hoy ni el primer día cuando tengo que estar al máximo nivel. Eso te lo da la experiencia. Sé cuándo hay que jugar bien y cuando hay que sufrir y remar".

El de Manacor lució unas cintas en el abdominal durante el encuentro, que atribuyó a unas agujetas en el cuadríceps por el tiempo que ha estado sin jugar en hierba.

Prudente con el covid

Sobre el covid, que ha obligado a tres tenistas ya a retirarse, Nadal apuntó que está tomando precauciones.

"No es paranoia, es realidad. Un buen amigo mío tuvo que abandonar, Bautista. Cuando esto pasa es porque probablemente haya muchos casos. No estoy haciendo muchas cosas, me estoy quedando en casa, no voy a salir mucho más (durante el torneo). Es parte de lo que estamos viviendo en los últimos dos años. No digo que no estemos haciendo las cosas de la manera correcta, porque tenemos que volver a la normalidad en alguna momento y el covid ahora crea menos problemas de salud, pero cuando abres, estas cosas pueden pasar", explicó.

Además, Nadal trató sus pensamientos sobre la retirada. "Mi filosofía es que hace unas semanas estuve cerca de retirarme, ahora no lo siento así. Nunca me ha dado miedo ese día. Estoy feliz de que tengo una vida muy feliz fuera del tenis, aunque ha sido una parte muy importante de mi vida en los últimos treinta años. Tengo muchas cosas buenas fuera de eso. Cuando llegue, será un cambio y habrá que adaptarse a los cambios. Es normal es que la gente hable sobre los retiros porque los atletas han estado en lo más alto del deporte durante muchos años, son parte de la vida de la gente. Me pasa mí con futbolistas, con golfistas. Como con Tiger Woods, me gusta mucho y en los últimos años no he podido verle tanto", dijo.

Sobre su siguiente rival, el italiano Lorenzo Sonego, Nadal comentó que es un jugador que le gusta y que va a ser peligroso. "Me gusta como juega, tiene una gran actitud, buena derecha. Ha ganado dos partidos aquí así que va a ser peligroso".