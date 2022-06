Sergio Pérez: "Soy como Cristiano Ronaldo, pero también me puedo asemejar a Benzema; Verstappen es como Messi"

Sergio Pérez es uno de los pilotos de Fórmula 1 más futboleros de la parrilla. Gran aficionado al América, fue entrevistado por uno de los mejores jugadores de la historia del balompié de México, Hugo Sánchez, para ESPN.

Durante la charla, el exdelantero le pregunto al piloto que con qué futbolistas actuales se compararía a él y a Max Verstappen, que comandan la clasificación general del Mundial a su llegada al GP de Canadá. 'Checo' apuntó muy alto, tanto en la comparación de su compañero como en la suya misma.

"Messi es Verstappen. Un piloto muy natural, con mucho talento y es el Messi de los coches", explicó. "Yo soy como Cristiano, talentoso también, pero más trabajado y dedicado en sacar el rendimiento de sí mismo", se comparó, sin cortarse.

En esta línea, Pérez también se ve como uno de los mejores futbolistas de la actualidad, quizá el mejor de 2022. "Como Benzema también (podría compararme), que cada año mejora y es lo que me ha pasado en mi carrera, que cada año voy mejor. Benzema cada vez está mejor", señaló el corredor de Red Bull.

No llegará a la edad de Alonso

En una Fórmula 1 en la que el límite de edad se está subiendo cada vez más, como demuestra Fernando Alonso, Sergio Pérez no quiere cumplir los 40 ahí.

"Me gustaría estar cuatro o cinco temporadas más. Hay pilotos muy buenos de más de 40 años, pero no me gustaría llegar a los 40 y seguir en Fórmula 1, quiero hacer otras cosas en la vida. He hecho esto toda mi vida", relató, y se apoyó en su familia para justificarlo.

"Tengo hijos pequeños que igual quiero disfrutar y mientras siga ilusionado y preparándome con esa ilusión y dando mi cien no podría estar en F1 y dar el 95 por ciento, mientras esté en mi cien no sé cuánto sea, pero seguiré siempre", zanjó al respecto.