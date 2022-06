Verstappen estalla contra la FIA por su intento de solución al 'porpoising' e insinúa trato de favor a Mercedes

El problema del 'porpising' -ese movimiento brusco con efecto rebote que realizan algunos coches y que provoca dolores de espalda a los pilotos- continúa trayendo cola.

La FIA anunció esta semana que está estudiando medidas para reducir el conocido en castellano como 'marsopeo' pero, como siempre, nunca llueve a gusto de todos. A las reiteradas quejas de Hamilton y Mercedes, se ha sumado ahora el líder del Mundial y actual campeón, Max Verstappen, que no ve con buenos ojos lo propuesto por la entidad regidora del automovilismo al considerarlo injusto.

Y es que Red Bull ha trabajado por su cuenta para mejorar el coche y reducir el 'porpoising' por lo que el neerlandés no entiende por qué se van a cambiar las reglas en plena temporada.

"Diría que creo que es un poco decepcionante que de nuevo que haya un cambio de normativa a mitad de temporada. No se trata de que nos afecte más o menos que a otros equipos, pero no debería pasar que un equipo se queje mucho y de repente cambien las reglas", dijo, desde Canadá.

Fue más allá Verstappen lanzando, además, un dardo a otras escuderías: "Creo que hay muchos equipos que hicieron un trabajo impresionante para no tener este tipo de problemas, así que es posible esquivarlo. Si levantas el coche, no tendrás problemas, pero perderás rendimiento. Pero si no puedes diseñar un coche bien para eso, entonces es culpa tuya, no es culpa de las reglas. Para mí es un poco una pena", sentenció.